Pordenone – Vicenza: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pordenone – Vicenza del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 7a giornata della Serie B

PORDENONE – Domenica 3 ottobre, alle ore 16:15, si terrà il match Pordenone – Vicenza incontro valido per la 7a giornata della Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa friulani allenati da Massimo Rastelli. Che attualmente si trovano soltanto in 19a posizione un solo punto, davanti al Vicenza allenato dal nuovo tecnico Cristian Brocchi. Sebbene la partita non veda, sulla carta, una vera e propria favorita, non sarà un’impresa semplice per il nuovo allenatore, subentrato a Di Carlo dopo la sesta sconfitta di fila da parte del club veneto, in campionato.

La presentazione del match

QUI PORDENONE – Rastelli potrebbe adottare un modulo 4-3-1-2 con El Kaouakibi, Camporese, Sabbione e Falasco in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Magnino, Petriccione e Zammarini alle spalle del trequartista Folorunsho. Coppia d’attacco composta da Pellegrini e Tsadjout.

QUI VICENZA – Il nuovo tecnico dei veneti potrebbe usare il già sperimentato modulo 4-3-1-2. Pardo, Pasini, Cappelletti e Calderoni potrebbero giocare dal 1′, alle spalle di Zonta, Rigoni e Ranocchia. Sulla trequarti potremmo trovare poi Proia: tandem offensivo con Meggiorini e Longo.

Le probabili formazioni di Pordenone – Vicenza

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Falasco; Magnino, Petriccione, Zammarini; Folorunsho; Pellegrini, Tsadjout. Allenatore: Massimo Rastelli

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Pardo, Pasini, Cappelletti, Calderoni; Zonta, Rigoni, Ranocchia; Proia; Meggiorini, Longo. Allenatore: Cristian Brocchi

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Pordenone – Vicenza verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.