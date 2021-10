La partita Pro Vercelli – Sudtirol del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PRO VERCELLI-SüDTIROL 0-2

SECONDO TEMPO

90′ Triplice fischio dell’arbitro e fine delle ostilità tra Pro Vercelli e Südtirol. Un saluto da Calciomagazine e appuntamento alle prossime partite

83′ Rete per Manuel Fischnaller per Südtirol!

46′ Dopo l’intervallo Pro Vercelli e Südtirol si trovano per il secondo tempo, andiamo a vedere come andrà a finire l’incontro

PRIMO TEMPO

45′ Scaduto il tempo a disposizione per questa prima parte di gioco. Pro Vercelli e Südtirol vanno agli spogliatoi sul risultato di 0 a 2

43′ In gol Alessandro Malomo! , il punteggio diventa: 0 a 1

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Pro Vercelli e Südtirol!

Si gioca Pro Vercelli – Südtirol, siamo pronti a commentare la partita in diretta

Tabellino

PRO VERCELLI (4-3-3): N. Tintori; S. Auriletto, C. Crialese (dal 22′ st C. Bunino), A. Cristini, A. Masi, B. Erradi (dal 31′ st C. Silenzi), M. Vitale, S. Emmanuello, G. Bruzzaniti (dal 8′ st M. Della Morte), G. Comi, M. Rolando (dal 22′ st R. Iezzi). A disposizione: G. Clemente, A. Carosso, D. Rendic, A. Sangiorgio, L. Rizzo. Allenatore: Giuseppe Scienza.

SUDTIROL (4-3-3): G. Poluzzi; G. Zaro, A. Malomo, M. Curto, A. Fabbri, E. Gatto (dal 30′ st D. Voltan), F. Tait, J. Broh (dal 36′ st M. Fischnaller), D. Casiraghi, L. Candellone, R. Odogwu (dal 17′ st M. Moscati). A disposizione: S. Davì, G. Meli, D. Theiner, M. Rover, F. De Col. Allenatore: Ivan Javorcic.

Reti: al 43′ pt Alessandro Malomo, al 38′ st Manuel Fischnaller.

Ammonizioni: al 2′ st A. Masi (PRO), al 23′ pt G. Bruzzaniti (PRO), al 11′ st M. Curto (SUD), al 34′ pt E. Gatto (SUD).

La presentazione del match

VERCELLI – Domenica 3 ottobre, alle ore 14.30, allo Stadio “Silvio Piola”, si giocherà Pro Vercelli – Sudtirol, match valido per la settima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. Le “Bianche casacche”, guidate da Giuseppe Scienza, nelle prime sei giornate di campionato hanno colto 4 vittorie consecutive (rispettivamente con Lecco, in casa della Pro Sesto, sul terreno amico con il Seregno e sul campo della Juventus U23) e sono reduci da due pareggi di fila: con il Trento e sul terreno della Virtus Verona nel turno infrasettimanale, recuperando due volte lo svantaggio. Il Südtirol, in campionato, proviene dal successo interno ottenuto mercoledì al “Druso” con il Renate, dopo la sospensione del match in quel di Legnago. Domenica scorsa la vittoria interna con la Pergolettese (1-0), dopo la vittoria casalinga nel derby con il Trento (2-0), il pareggio sul campo dell’Albinoleffe (1-1) e il successo nel match d’esordio, al “Druso” contro la Virtus Verona (1-0): 13 punti in cinque gare. Sono 20 i precedenti tra Pro Vercelli ed FCS. I biancorossi hanno colto 7 vittorie (5 interne) e 7 pareggi (4 interni) e sono stati sconfitti in 6 occasioni (1 volta in casa). A dirigere la sfida è stato designato il Signor Kevin Bonacina di Bergamo, coadiuvato dai Signori Pietro Lattanzi di Milano e Giorgio Ravera di Lodi, quarto ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza. Il signor Bonacina è stato promosso nel corso dell’estate dalla Can-D alla Can C ed è alla sesta direzione stagionale, terza in serie C (le prime due nel girone C).

QUI PRO VERCELLI – Nardecchia risponde col 3-5-2. In porta Tintori, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Auriletto, Masi e Macchioni. A centrocampo Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua ed Iezzi. In avanti Rolando e Comi.

QUI SUDTIROL – Javorcic potrebbe confermare il 4-3-1-2 con Poluzzi in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Fabbri, Curto, Zaro e Malomo. A centrocampo Fabbri, Tait e Gatto, alle spalle del trequartistaa Casiraghi. In avanti Voltan ed Odogwu.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli – Sudtirol

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi. Allenatore: Nardecchia

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, Malomo, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Gatto, Beccaro; Casiraghi, Voltan; Odogwu. Allenatore: Javorcic

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pro Vercelli – Sudtirol verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.