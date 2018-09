UEFA Nations League, Portogallo-Italia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Italia, incontro valevole per la UEFA Nations League: fischio d’inizio alle ore 20.45.

LISBONA – Tra poco scenderanno in campo Portogallo e Italia nell’incontro valevole per la seconda giornata di UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Portogallo Bruma e Bernardo Silva a supporto di Andrè Silva mentre nell’Italia spazio a Chiesa, Immobile e Zaza nel tridente.

Le formazioni ufficiali del match

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; Bruma, André Silva, Bernardo Silva.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Chiesa, Immobile, Zaza.