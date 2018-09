Portogallo-Italia 1-0, il tabellino: decide la rete di Andrè Silva

Il tabellino di Portogallo-Italia 1-0 il risultato finale, decide una rete di Andrè Silva per la compagine lusitana.

LISBONA – Nel match valido per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega della UEFA Nations League il Portogallo batte l’Italia 1-0 e vola in testa al raggruppamento. Successo più che meritato per la compagine lusitana che nella seconda frazione di gioco segna la rete decisiva grazie al mancino di Andrè Silva. Brutta prestazione per la Nazionale Italiana che non si è mai resa pericolosa dalle parti di Rui Patricio. Dopo due giornate Portogallo in testa con tre punti mentre Polonia e Italia sono ferme a 1.

Portogallo-Italia 1-0: il tabellino della partita

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi (74′ Renato Sanches), Ruben Neves, William Carvalho (86′ Sergio Oliveira); Bruma (77′ Gelson Martins), André Silva, Bernardo Silva. Allenatore: Santos

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito (74′ Emerson Palmieri); Cristante (79′ Belotti), Jorginho, Bonaventura; Chiesa, Immobile (59′ Berardi), Zaza. Allenatore: Mancini

RETI: 48′ Andrè Silva (P)

AMMONIZIONI: Criscito, Chiesa, Berardi (I), Ruben Neves, Pepe (P)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Da Luz, Lisbona