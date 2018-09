Portogallo – Italia: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Portogallo – Italia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata della UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45

LISBONA – Lunedì 10 settembre si giocherà Portogallo – Italia, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League. Da una parte c’è la compagine lusitana che al Mondiale è arrivata fino agli ottavi di finale mentre pochi giorni fa è arrivato il pareggio nell’amichevole giocata contro la Croazia. Dall’altra parte, invece, c’è la Nazionale di Mancini che, nel match di Bologna, non è andata oltre l’1-1 contro la Polonia con Jorginho che ha risposto a Zielinski. Sono 25 i precedenti tra Portogallo e Italia: 18 vittorie degli Azzurri, 5 successi per i lusitani e 2 pareggi on 51 gol messi a segno dalla Nazionale Italiana e 22 realizzati dalla compagine portoghese.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PORTOGALLO-ITALIA IN DIRETTA Lunedì 10 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, webcronaca dalle 20:45.

QUI PORTOGALLO – I Lusitani, privi di Cristiano Ronaldo, dovrebbero scendere col 4-4-2 con Rui Patricio tra i pali, pacchetto arretrato composto da Cancelo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Neto e Pepe. A centrocampo Carvalho e Renato Sanches in cabina di regia con Bernardo Silva e Bruma sulle fasce mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Guedes e Andrè Silva.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe cambiare qualche giocatore ma non il modulo: 4-3-3 per la Nazionale con Donnarumma tra i pali, reparto difensivo formato da Lazzari e Criscito sulle fasce mentre nel mezzo Bonucci e Romagnoli. A centrocampo Jorginho in regia con Cristante e Bonaventura mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Insigne, Belotti e Chiesa.

Dove vederla in TV e in streaming

Italia – Portogallo, incontro valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League, sarà trasmessa in diretta su RAI 1.

Italia – Portogallo: le probabili formazioni del match

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cancelo, Neto, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Renato Sanches, Bruma; Gonçalo Guedes, André Silva. Allenatore: Santos.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Lazzari, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Insigne, Belotti, Chiesa. Allenatore: Mancini.

STADIO: Estadio Da Luz

ARBITRO: William Collum (SCO)