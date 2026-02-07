Potenza-Siracusa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Potenza-Siracusa di Sabato 7 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

POTENZA – Sabato 7 febbraio 2026 allo stadio Alfredo Viviani andrà in scena Potenza-Siracusa, gara valevole per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Da una parte, la formazione guidata da Pietro De Giorgio reduce da due sconfitte consecutive in campionato rimediata in trasferta e senza segnare (2-0 sia nel derby con Picerno che con il Crotone) dopo il successo casalingo ottenuto ai danni della Casertana (2-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Marco Turati che vengono da quattro sconfitte consecutive con otto gol subiti e tre reti segnate.

I lucani, che hanno portato a casa appena una vittoria nelle ultime dieci uscite e davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti con l’ultima sconfitta rimediata con il Catania lo scorso 27 aprile (1-2), puntano a ritrovare la via dei tre punti per tornare in zona play-off. Gli azzurri, invece, che lontano dalle mura amiche hanno raccolto soltanto quattro punti (peggior rendimento esterno del campionato), vanno a caccia di riscatto per avvicinare la zona salvezza con il terzo risultato esterno positivo dell’intero campionato.

La sfida del girone d’andata, disputata allo stadio De Simone, vide il Siracusa imporsi 2-1 sul Potenza. Potenza e Siracusa non si incontrano al ‘Viviani’ dallo scorso 17 febbraio 2019: a vincere furono i rossoblù (2-0). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro coadiuvato dagli assistenti Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Simone Giuseppe Chimento di Saronno. Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce. Operatore al Football Video Support: Nicola Monaco di Sala Consilina.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI POTENZA-SIRACUSA]

POTENZA:. A disposizione:



SIRACUSA:. A disposizione:



Reti:



Le parole di Pietro De Giorgio

“Sono contento del mercato fatto perché abbiamo rinforzato la squadra. Il clima è sereno, i ragazzi stanno bene a Potenza e questo testimonia la grande armonia interna al gruppo. Il Siracusa è una squadra che ha fatto solo quattro punti fuori casa ma che ha statistiche importanti, specie sul possesso palla. E’ una squadra con buone doti di palleggio, ben allenata e molto aggressiva. Di conseguenza è anche una squadra che concede ed è per questo che dobbiamo essere veloci nelle giocate. Dobbiamo affrontare la gara con personalità e con l’intento di fare male all’avversario nel momento in cui si verticalizza”.

Presentazione del match

QUI POTENZA – Tra i pali Cucchietti con Rocchetti, Loiacono, Riggio e Adjapong a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Castorani, Felippe e Siatounis mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Maisto, Selleri e Schimmenti.

QUI SIRACUSA – In porta Farroni, al centro della difesa Bonacchi e Pacciardi con Puzone e Cancellieri ai lati. Sulla mediana agiranno Candiano e Gudelevicius mentre in avanti spazio a Contini, Limonelli e Di Paolo alle spalle di Arditi.

Le probabili formazioni di Potenza-Siracusa

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Loiacono, Riggio, Adjapong; Castorani, Felippe, Siatounis; Maisto, Selleri, Schimmenti. Allenatore: Pietro De Giorgio.

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri; Candiano, Gudelevicius; Contini, Limonelli, Di Paolo; Arditi. Allenatore: Marco Turati.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Potenza-Siracusa, gara valida per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.