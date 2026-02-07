I risultati del 7 febbraio 2026: due match in Serie A

In campo Genoa-Napoli a seguire Fiorentina-Torino, ricco programma in Serie B, United- Tottenham in Premier League

Calcio argentino in apertura di questo sabato 7 febbraio. Nella Liga Profesional una rete di Santos al 31′ della ripresa ha deciso Central Cordoba-Union Santa Fe per la 4° giornata. In Cile tris casalingo dell’A. Italiano sull’U. de Concepcion mentre in Colombia senza reti tra Pasto e Bucaramanga e 2-1 dell’Inter Bogotá in casa dell’Ind. Medellin.

In Costa Rica poker esterno del Puntaneras su Liberia e nella Liga MX due vittorie a domicilio del Necaxa sull’Atletico San Luis 4-1 e del Tigres sul Santos Laguna 5-1 mentre il Guadalajara passa 2-1 in casa del Mazatlan, 0-0 tra Tijuana e Puebla. Nella Liga de Expansion due pareggi ovvero tra Venados e Alabrijes Oaxaca (3-3) e tra Zacatecas Mineros e Atletico Morelia 1-1 mentre il Tepatitlan de Morelos ha superato 2-1 il Correcaminos.

In Paraguay l’Ameliano passa 1-0 in casa dello Sporting Luqueno e in Uruguay pareggiano 1-1 Wanderers e Defensor Sp. In Venezuela tris esterno dello Rayo Zuliano sull’Anzoategui e nella J1 League colpo esterno dell’Urawa, 2-0 al Chiba e 2-1 del Tokyo sul Kashima dopo i calci di rigore. In A-League da una parte l’Auckland ha superato 1-0 Sydney e dell’altra il Central Coast Mariners il Brisbane Roar 2-1 in trasferta.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle ore 18 con Genoa-Napoli quindi alle 20:45 troviamo Fiorentina-Torino. Si giocano anche un ricco programma in Serie B, diverse partite in Lega Pro e l’anticipo Caldiero Terme-Chievo Verona in Serie D. In Europa spicca per la Premier League il lunch match delle 13:30 tra Manchester United e Tottenham.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 FEBBRAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Tirana - Din. Tirana 13:30



ALGERIA: LIGUE 1

Mostaganem - Oran 15:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Kholood - Al Shabab 15:00

Al-Taawon - Al Khaleej 16:30

Al Qadsiah - Al Fateh 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Central Cordoba - Union Santa Fe 1-0 (Finale)

Aldosivi - Rosario 21:00

Racing Club - Argentinos Jrs 22:00



AUSTRIA: BUNDESLIGA

LASK - Tirol 17:00

SK Rapid - Hartberg 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Waregem - Dender 16:00

Charleroi - Cercle Brugge 18:15

Gent - Leuven 20:45



BULGARIA: PARVA LIGA

Cherno More - Spartak Varna 11:30

Lok. Sofia - Ludogorets 14:00

Levski - Botev Vratsa 16:30



CROAZIA: HNL

Vukovar 1991 - Istra 1961 15:00

Hajduk Split - Slaven Belupo 17:15



FRANCIA: LIGUE 1

Lens - Rennes 17:00

Brest - Lorient 19:00

Nantes - Lione 21:05



GALLES: CYMRU PREMIER - GRUPPO RETROCESSIONE

Bala Town - Cardiff Metropolitan 15:30

Llanelli - Flint 15:30



GALLES: CYMRU PREMIER - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

TNS - Penybont 13:30

Barry - Colwyn Bay 15:30



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Elversberg - Hertha 13:00

Paderborn - Norimberga 13:00

Schalke - Dresda 13:00

Darmstadt - Kaiserslautern 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo - Brema 15:30

Heidenheim - Amburgo 15:30

Magonza - Augusta 15:30

St. Pauli - Stoccarda 15:30

Wolfsburg - Dortmund 15:30

Monchengladbach - Leverkusen 18:30



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Brema D - Wolfsburg D 12:00

Eintracht Frankfurt D - Leverkusen D 14:00



GRECIA: SUPER LEAGUE

AEL Larissa - Panetolikos 16:00

Asteras T. - Volos 17:00

Kifisia - Atromitos 19:00



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Malacateco - Municipal 1-3 (Finale)

Deportivo Achuapa - Aurora F.C. 22:00



HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Juticalpa - Genesis 1-1 (Finale)



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Derby - Ipswich 13:31

Norwich - Blackburn 13:31

Southampton - Watford 13:31

Birmingham - Leicester 16:01

Coventry - Oxford Utd 16:01

Hull - Bristol City 16:01

Preston - Portsmouth 16:01

West Brom - Stoke 16:01

Wrexham - Millwall 16:01



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Manchester Utd - Tottenham 13:30

Arsenal - Sunderland 16:00

Bournemouth - Aston Villa 16:00

Burnley - West Ham 16:00

Fulham - Everton 16:00

Wolves - Chelsea 16:00

Newcastle - Brentford 18:30



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Ironi Tiberias - H. Tel Aviv 14:00

Hapoel Jerusalem - M. Haifa 16:30

H. Haifa - Ashdod 17:30

Sakhnin - H. Petah Tikva 17:30

Netanya - Kiryat Shmona 18:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Monza U20 - Lecce U20 11:00

Roma U20 - Genoa U20 11:00

Milan U20 - Lazio U20 13:00

Cesena U20 - Cremonese U20 15:00

Fiorentina U20 - Napoli U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Ascoli U19 - Salernitana U19 11:00

Palermo U19 - Benevento U19 11:00

Como U19 - Udinese U19 11:30

Crotone U19 - Pisa U19 11:30

Entella U19 - Brescia U19 11:30

Südtirol U19 - Sampdoria U19 11:30

Cosenza U19 - Empoli U19 14:00

Avellino U19 - Pescara U19 14:30

Bari U19 - Spezia U19 14:30

Catanzaro U19 - Ternana U19 14:30

Cittadella U19 - Reggiana U19 14:30

Pro Vercelli U19 - Lecco U19 14:30

Renate U19 - AlbinoLeffe U19 14:30

Venezia U19 - Padova U19 14:30

Vicenza U19 - Modena U19 14:30

Monopoli U19 - Perugia U19 15:00



ITALIA: SERIE A

Genoa - Napoli 18:00

Fiorentina - Torino 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Genoa D - Lazio D 12:30

Sassuolo D - Parma D 12:30

Como D - Juventus D 15:00



ITALIA: SERIE B

Carrarese - Südtirol 15:00

Catanzaro - Reggiana 15:00

Frosinone - Venezia 15:00

Juve Stabia - Padova 15:00

Mantova - Bari 15:00

Modena - Sampdoria 15:00

Palermo - Empoli 17:15

Spezia - Entella 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Lumezzane - Cittadella 14:30

Novara - Brescia 14:30

Alcione Milano - Arzignano 17:30

Pergolettese - Trento 17:30

Virtus Verona - Giana Erminio 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Ravenna - Carpi 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Casarano - Sorrento 14:30

Casertana - Foggia 14:30

Crotone - Atalanta U23 14:30

Giugliano - Cosenza 14:30

Potenza - Siracusa 17:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Caldiero Terme - Chievo 20:30



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Necaxa - Atl. San Luis 4-1 (Finale)

Tigres - Santos Laguna 5-1 (Finale)

Mazatlan FC - Guadalajara 1-2 (Finale)

Tijuana - Puebla 0-0 (Finale)



NIGERIA: NPFL

Bendel - Enyimba 16:00



OLANDA: EREDIVISIE

Nijmegen - Heracles 16:30

Zwolle - FC Volendam 18:45

Twente - Heerenveen 20:00

Sittard - Sparta Rotterdam 21:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estrela - Santa Clara 16:30

Moreirense - Gil Vicente 16:30

Arouca - Guimaraes 21:30



SPAGNA: LALIGA

Vallecano - Oviedo 14:00

Barcellona - Maiorca 16:15

Siviglia - Girona 18:30

Real Sociedad - Elche 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Andorra - Real Sociedad B 14:00

Las Palmas - Burgos CF 16:15

Saragozza - Eibar 18:30

Cadice - Almeria 21:00



SUPERLIGADANIMARCA:

Aarhus - Odense 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion - Luzern 18:00

Winterthur - Lugano 18:00

Grasshoppers - Young Boys 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Karagumruk - Antalyaspor 12:30

Samsunspor - Trabzonspor 18:00



UNGHERIA: NB I.

DVTK - Győr 12:45

Debrecen - Paks 14:45

Ferencvaros - Ujpest 17:00

