I risultati del 7 febbraio 2026: due match in Serie A

In campo Genoa-Napoli a seguire Fiorentina-Torino, ricco programma in Serie B, United- Tottenham in Premier League
Calcio argentino in apertura di questo sabato 7 febbraio. Nella Liga Profesional una rete di Santos al 31′ della ripresa ha deciso Central Cordoba-Union Santa Fe per la 4° giornata. In Cile tris casalingo dell’A. Italiano sull’U. de Concepcion mentre in Colombia senza reti tra Pasto e Bucaramanga e 2-1 dell’Inter Bogotá in casa dell’Ind. Medellin.
In Costa Rica poker esterno del Puntaneras su Liberia e nella Liga MX due vittorie a domicilio del Necaxa sull’Atletico San Luis 4-1 e del Tigres sul Santos Laguna 5-1 mentre il Guadalajara passa 2-1 in casa del Mazatlan, 0-0 tra Tijuana e Puebla. Nella Liga de Expansion due pareggi ovvero tra Venados e Alabrijes Oaxaca (3-3) e tra Zacatecas Mineros e Atletico Morelia 1-1 mentre il Tepatitlan de Morelos ha superato 2-1 il Correcaminos.
In Paraguay l’Ameliano passa 1-0 in casa dello Sporting Luqueno e in Uruguay pareggiano 1-1 Wanderers e Defensor Sp. In Venezuela tris esterno dello Rayo Zuliano sull’Anzoategui e nella J1 League colpo esterno dell’Urawa, 2-0 al Chiba e 2-1 del Tokyo sul Kashima dopo i calci di rigore. In A-League da una parte l’Auckland ha superato 1-0 Sydney e dell’altra il Central Coast Mariners il Brisbane Roar 2-1 in trasferta.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle ore 18 con Genoa-Napoli quindi alle 20:45 troviamo Fiorentina-Torino. Si giocano anche un ricco programma in Serie B, diverse partite in Lega Pro e l’anticipo Caldiero Terme-Chievo Verona in Serie D. In Europa spicca per la Premier League il lunch match delle 13:30 tra Manchester United e Tottenham.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 FEBBRAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Tirana - Din. Tirana 13:30
ALGERIA: LIGUE 1
Mostaganem - Oran 15:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Kholood - Al Shabab 15:00
Al-Taawon - Al Khaleej 16:30
Al Qadsiah - Al Fateh 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Central Cordoba - Union Santa Fe 1-0 (Finale)
Aldosivi - Rosario 21:00
Racing Club - Argentinos Jrs 22:00
AUSTRIA: BUNDESLIGA
LASK - Tirol 17:00
SK Rapid - Hartberg 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Waregem - Dender 16:00
Charleroi - Cercle Brugge 18:15
Gent - Leuven 20:45
BULGARIA: PARVA LIGA
Cherno More - Spartak Varna 11:30
Lok. Sofia - Ludogorets 14:00
Levski - Botev Vratsa 16:30
CROAZIA: HNL
Vukovar 1991 - Istra 1961 15:00
Hajduk Split - Slaven Belupo 17:15
FRANCIA: LIGUE 1
Lens - Rennes 17:00
Brest - Lorient 19:00
Nantes - Lione 21:05
GALLES: CYMRU PREMIER - GRUPPO RETROCESSIONE
Bala Town - Cardiff Metropolitan 15:30
Llanelli - Flint 15:30
GALLES: CYMRU PREMIER - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
TNS - Penybont 13:30
Barry - Colwyn Bay 15:30
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Elversberg - Hertha 13:00
Paderborn - Norimberga 13:00
Schalke - Dresda 13:00
Darmstadt - Kaiserslautern 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Friburgo - Brema 15:30
Heidenheim - Amburgo 15:30
Magonza - Augusta 15:30
St. Pauli - Stoccarda 15:30
Wolfsburg - Dortmund 15:30
Monchengladbach - Leverkusen 18:30
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Brema D - Wolfsburg D 12:00
Eintracht Frankfurt D - Leverkusen D 14:00
GRECIA: SUPER LEAGUE
AEL Larissa - Panetolikos 16:00
Asteras T. - Volos 17:00
Kifisia - Atromitos 19:00
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Malacateco - Municipal 1-3 (Finale)
Deportivo Achuapa - Aurora F.C. 22:00
HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Juticalpa - Genesis 1-1 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Derby - Ipswich 13:31
Norwich - Blackburn 13:31
Southampton - Watford 13:31
Birmingham - Leicester 16:01
Coventry - Oxford Utd 16:01
Hull - Bristol City 16:01
Preston - Portsmouth 16:01
West Brom - Stoke 16:01
Wrexham - Millwall 16:01
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Manchester Utd - Tottenham 13:30
Arsenal - Sunderland 16:00
Bournemouth - Aston Villa 16:00
Burnley - West Ham 16:00
Fulham - Everton 16:00
Wolves - Chelsea 16:00
Newcastle - Brentford 18:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Ironi Tiberias - H. Tel Aviv 14:00
Hapoel Jerusalem - M. Haifa 16:30
H. Haifa - Ashdod 17:30
Sakhnin - H. Petah Tikva 17:30
Netanya - Kiryat Shmona 18:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Monza U20 - Lecce U20 11:00
Roma U20 - Genoa U20 11:00
Milan U20 - Lazio U20 13:00
Cesena U20 - Cremonese U20 15:00
Fiorentina U20 - Napoli U20 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Ascoli U19 - Salernitana U19 11:00
Palermo U19 - Benevento U19 11:00
Como U19 - Udinese U19 11:30
Crotone U19 - Pisa U19 11:30
Entella U19 - Brescia U19 11:30
Südtirol U19 - Sampdoria U19 11:30
Cosenza U19 - Empoli U19 14:00
Avellino U19 - Pescara U19 14:30
Bari U19 - Spezia U19 14:30
Catanzaro U19 - Ternana U19 14:30
Cittadella U19 - Reggiana U19 14:30
Pro Vercelli U19 - Lecco U19 14:30
Renate U19 - AlbinoLeffe U19 14:30
Venezia U19 - Padova U19 14:30
Vicenza U19 - Modena U19 14:30
Monopoli U19 - Perugia U19 15:00
ITALIA: SERIE A
Genoa - Napoli 18:00
Fiorentina - Torino 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Genoa D - Lazio D 12:30
Sassuolo D - Parma D 12:30
Como D - Juventus D 15:00
ITALIA: SERIE B
Carrarese - Südtirol 15:00
Catanzaro - Reggiana 15:00
Frosinone - Venezia 15:00
Juve Stabia - Padova 15:00
Mantova - Bari 15:00
Modena - Sampdoria 15:00
Palermo - Empoli 17:15
Spezia - Entella 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Lumezzane - Cittadella 14:30
Novara - Brescia 14:30
Alcione Milano - Arzignano 17:30
Pergolettese - Trento 17:30
Virtus Verona - Giana Erminio 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Ravenna - Carpi 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Casarano - Sorrento 14:30
Casertana - Foggia 14:30
Crotone - Atalanta U23 14:30
Giugliano - Cosenza 14:30
Potenza - Siracusa 17:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Caldiero Terme - Chievo 20:30
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Necaxa - Atl. San Luis 4-1 (Finale)
Tigres - Santos Laguna 5-1 (Finale)
Mazatlan FC - Guadalajara 1-2 (Finale)
Tijuana - Puebla 0-0 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Bendel - Enyimba 16:00
OLANDA: EREDIVISIE
Nijmegen - Heracles 16:30
Zwolle - FC Volendam 18:45
Twente - Heerenveen 20:00
Sittard - Sparta Rotterdam 21:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Estrela - Santa Clara 16:30
Moreirense - Gil Vicente 16:30
Arouca - Guimaraes 21:30
SPAGNA: LALIGA
Vallecano - Oviedo 14:00
Barcellona - Maiorca 16:15
Siviglia - Girona 18:30
Real Sociedad - Elche 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Andorra - Real Sociedad B 14:00
Las Palmas - Burgos CF 16:15
Saragozza - Eibar 18:30
Cadice - Almeria 21:00
SUPERLIGADANIMARCA:
Aarhus - Odense 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Sion - Luzern 18:00
Winterthur - Lugano 18:00
Grasshoppers - Young Boys 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Karagumruk - Antalyaspor 12:30
Samsunspor - Trabzonspor 18:00
UNGHERIA: NB I.
DVTK - Győr 12:45
Debrecen - Paks 14:45
Ferencvaros - Ujpest 17:00