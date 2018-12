Premier League 2018/2019 – La presentazione della sedicesima giornata

Sarri sfida Guardiola: big match tra Chelsea e Manchester City. Lo United ospita il Fulham di Claudio Ranieri.

LONDRA – Il City continua a vincere ma il Liverpool non molla. Questo il copione principale della prima metà del campionato di Premier che nel weekend vedrà disputarsi la sua sedicesima giornata con i Citizens attesi dal big match in trasferta a Stamford Bridge contro il Chelsea di Sarri che sfida il bel calcio di Guardiola. Difficile dare un pronostico su chi trionferà ma sicuramente assisteremo ad una partita entusiasmante. Potrà approfittare di questo scontro il Liverpool di Klopp che sarà impegnato nella trasferta a Bournemouth per cercare il sorpasso sul City.

Trasferta di ferro per l’Huddersfield

Ad un solo punto dalla zona retrocessione l’Huddersfield non sta attraversando uno dei migliori periodi e nel prossimo match potrebbe arrivare la terza sconfitta consecutiva perché i Terriers sono attesi da una trasferta molto insidiosa a Wembley contro un Arsenal sempre più convincente e lanciato in piena zona Champions. Impegno in trasferta per il Tottenham di Mauricio Pochettino al King Power Stadium con il Leicester. Spurs che con la vittoria potrebbero portarsi a meno tre dal Liverpool.

Potrebbe tornare ad una vittoria lo United di Mourinho che manca da un mese (l’ultima il 3 novembre contro il Bournemouth). Red Devils che ospitano il Fulham di Ranieri capace dal suo arrivo nella panchina dei cottagers di ottenere quattro punti in tre partite; la classifica dice ancora ultimo posto ma la strada intrapresa dal tecnico italiano sembra essere quella giusta. Nel posticipo del lunedì sera l’Everton ospita il Watford con gli ospiti che dopo un’ottima partenza di campionato hanno rallentato nettamente il passo e non vincono una partita da due mesi.

Premier League, il quadro completo della sedicesima giornata

8 ottobre ore 13:30

Bournemouth – Liverpool

Ore 16:00

Arsenal – Huddersfield

Burnley – Brighton

Cardiff – Southampton

Manchester United – Fulham

West Ham – Crystal Palace

Ore 18:30

Chelsea- Manchester City

Ore 20:45

Leicester- Tottenham

9 dicembre ore 17:00

Newcastle- Wolves

10 dicembre ore 21:00

Everton- Watford

Classifica dopo quindici giornate: Manchester City 41, Liverpool 39, Tottenham 33, Chelsea, Arsenal 31, Everton, Bournemouth, Manchester United 23, Leicester 22, Brighton 21, Watford 20, Wolves 19, West Ham 18, Newcastle 13, Crystal Palace 12, Cardiff 11, Huddersfield 10, Southampton, Burnely, Fulham 9