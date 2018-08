Tutti i movimenti di mercato, in entrata e in uscita, delle venti compagni che prenderanno parte al massimo campionato inglese.

MANCHESTER – Questa sera alle ore 21 comincerà ufficialmente la Premier League 2018/2019 con Manchester United-Leicester. Ieri, alle ore 19, si è chiuso ufficialmente il mercato con numerose che hanno tentato i colpi last-minute mentre altre sono rimaste a mani vuote. Di seguito vi proponiamo il tabellone con tutti i movimenti di mercato, in entrata e in uscita, delle venti squadre che prenderanno parte al massimo campionato inglese.

Premier League 2018/2019 – Il tabellone completo dei trasferimenti

ARSENAL

all. Unai Emery (PSG, nuovo)

Acquisti

Akpom (pc, Sint-Truiden, fp)

Asano (sp, Stoccarda, fp)

Campbell (ad, Betis, fp)

Guendounzi (cc, Lorient, 8 mln)

Leno (por, Bayer Leverkusen, 28 mln)

Lichtsteiner (td, Juventus, fine contratto)

Martinez (por, Getafe, fp)

Papastathopoulos (dc, Borussia Dortmund, 16 mln)

Torreira (cc, Sampdoria, 30 mln)

Cessioni

Asano (sp, Hannover, p)

Chambers (dc, Fulham, p)

Lucas Perez (pc, West Ham)

Mertesacker (dc, fine carriera)

Reine-Adelaide (cc, Angers, p)

Santi Cazorla (cc, fine contratto)

Wilshere (cc, fine contratto)

BOURNEMOUTH

all. Eddie Howe (confermato)

Acquisti

Brooks (c, Sheffield United, 11,3 mln)

Diego Rico (ts, Leganes, 13 mln)

Cessioni

Afobe (pc, Wolverhampton, riscatto dal prestito per 14,2 milioni)

Allsop (por, svincolato)

Arter (cc, Cardiff, p)

Cargill (dc, svincolato)

Federici (por, Stoke City)

Grabban (cc, Nottingham Forest, 6,8 mln)

Gradel (as, Tolosa, riscatto dal prestito per 2 milioni)

Lerma (cc, Levante, 28mln)

Smith (ts, Seattle Sounders, p)

Wiggins (td, svincolato)

– – –

BRIGHTON

all. Chris Houghton

Acquisti

Ahannach (as, Sparta Rotterdam, fp)

Andone (a, Deportivo, 6 mln)

Arce (as, Independiente del Valle)

Balogun (dc, Mainz, 0)

Bernardo (td, Lipsia, 10 mln)

Bissouma (cc, Lille, 16.9 mln)

Burn (dc, Wigan)

Button (por, Fulham, 4.5 mln)

Dreyer (ad, Esbjerg)

Gwargis (cc, Jonkopings Sodra)

Jahanbakhsh (ad, AZ Alkmaar)

Montoya (td, Valencia)

Normann (cc, Molde, fp)

Ostigard (dc, Molde)

Tomlinson (dc, Yeovil Town, fine contratto)

Steele (por, Sunderland)

Cessioni

Arce (as, Extremadura, p)

Goldson (dc, Rangers, 3.4 mln)

Hornby-Forbes (td, svincolato)

Hunemeier (dc, Paderborn, 0)

Ince (cc, svincolato)

Krul (por, svincolato)

Maenpaa (por, svincolato)

Mateju (td, Brescia, p)

Murphy (as, Rangers, 1.2 mln)

Rosenior (td, svincolato)

Sidwell (cc, fine contratto)

Walton (por, Wigan, p)

– – –

BURNLEY

all. Sean Dyche (confermato)

Acquisti

Gibson (dc, Middlesbrough, 16.9mln)

Hart (por, Manchester City, 3.9mln)

Vydra (pc, Derby County)

Cessioni

Anderson (dc, Doncaster, 0)

Arfield (cs, Rangers, 0)

Long (pc, svincolato)

Marney (cc, fine contratto)

– – –

CARDIFF

all. Neil Warnock (confermato)

Acquisti

Arter (cc, Bournemouth, p)

Camarasa (cc, Betis, p)

Cunningham (ts, Preston, 4 milioni)

Murphy (as, Norwich, 11.4 milioni)

Reid (cc, Bristol)

Smithies (p, QPR)

Cessioni

Halford (dc, fine contratto)

Ward (as, Nottingham Forest, fp)

Wilson (por, fine contratto)

– – –

CHELSEA

all. Maurizio Sarri (Napoli, nuovo)

Acquisti

Batshuayi (pc, Borussia Dortmund, fp)

Green (por, Huddersfield, 0)

Jorginho (cc, Napoli, 57 mln)

Kovacic (cc, Real Madrid, p)

Miazga (dc, Vitesse, fp)

Musonda (tq, Celtic, fp)

Nathan (pc, Belenenses, fp)

Omeruo (dc, Kasimpasa, fp)

Pasalic (cc, Spartak Mosca, fp)

Van Ginkel (cc, PSV, fp)

Cessioni

Angban (cc, Metz, p)

Baker (cc, Leeds, p)

Blackman (por, Leeds, p)

Courtois (por, Real Madrid)

Cuevas (ts, svincolato)

Delac (por, Horsens, 0)

Eduardo (por, svincolato)

Kane (td, Hull, p)

Miazga (dc, Nantes, p)

Palmer (tq, Blackburn, p)

Panzo (dc, Monaco)

Pasalic (cc, Atalanta, p)

Pantic (cc, Partizan, rinnovo prs)

Tomori (dc, Derby, p)

Wallace (td, svincolato)

CRYSTAL PALACE

all. Roy Hodgson (confermato)

Acquisti

Ayew (pc, Swansea)

Guaita (por, Getafe, 0)

Kouyaté (cc, West Ham, 10.7mln)

Meyer (cc, Schalke 04, 0)

Cessioni

Cabaye (cc, Al-Nasr, 0)

Delaney (dc, Cork City, 0)

Diego Cavalieri (por, svincolato)

Lee Chung-Yong (ad, svincolato)

Rakip (cc, Benfica, fp)

Sako (ad, svincolato)

Ward (td, svincolato)

EVERTON

all. Marco Silva (nuovo)

Acquisti

André Gomes (cc, Barcellona, p)

Bernard (tq, svincolato)

Digne (ts, Barcellona, 20mln)

Lookman (as, Lipsia, fp)

Mina (dc, Barcellona, 30mln)

Mirallas (ad, Olympiacos, fp)

Sandro Ramirez (pc, Siviglia, fp)

Virginia (por, Arsenal)

Richarlison (a, Watford)

Cessioni

Funes Mori (dc, Villarreal, 9 mln)

Garbutt (ts, Oxford, p)

Grant (cc, Plymouth, p)

Henen (as, fine contratto)

Klaassen (cc, Werder Brema, 15 mln)

Onyekuru (as, Galatasaray, p)

Robles(por, fine contratto)

Robinson (cc, Wigan, p)

Rooney (tq, DC United, 0)

Tarashaj (pc, Grasshoppers, p)

FULHAM

all. Slavisa Jokanovic (confermato)

Acquisti

Anguissa (cc, Marsiglia)

Bryan (cc, Bristol City)

Chambers (dc, Arsenal, p)

Fabri (p, Besiktas)

Fosu-Mensah (cc, Manchester United)

Le Marchand (dc, Nizza, 4 mln)

Mitrovic (at, Newcastle, 23 mln)

Sergio Rico (por, Siviglia)

Schurrle (as, Borussia Dortmund, prs)

Seri (cc, Nizza, 30 mln)

Vietto (pc, Atlético Madrid, p)

Cessioni

Edun (cc, Ipswich Town, p)

Fredericks (td, West Ham, 0)

Williams (tq, Forrest Green, 0)

Button (por, Brighton, 4.5)

HUDDERSFIELD

all. David Wagner (confermato)

Acquisti

Bacuna (cc, Groningen, 2.5 mln)

Diakhaby (pc, Monaco)

Durm (td, Dortmund, 0)

Hadergjonaj (td, Ingolstadt, 5 mln)

Hamer (por, Leicester, fine contratto)

Kongolo (dc, Monaco, 20 mln)

Lossl (por, Mainz, 2.5 mln)

Mbenza (ad, Montpellier)

Sobhi (pc, Stoke, 6.5 mln)

Cessioni

Green (por, Chelsea, 0)

Payne (tq, Bradford City, 0)

Scannell (ad, Bradford City)

Whitehead (cc, fine carriera)

Tom Ince (a, Stoke City)

– – –

LEICESTER

all. Claude Puel (confermato)

Acquisti

Benkovic (dc, Dinamo Zagabria)

Evans (dc, West Bromwich, 4mln)

Ghezzal (ad, Monaco, 14 mln)

Kaputska (tq, Friburgo, fp)

Maddison (tq, Norwich, 25 mln)

Mendy (cc, Nizza, fp)

Musa (pc, CSKA Mosca, fp)

Ricardo Pereira (td, Porto, 20mln)

Soyuncu (dc, Friburgo)

Ward (por, Liverpool)

Cessioni

Dragovic (dc, Bayer Leverkusen, fp)

Hamer (por, Huddersfield, fine contratto)

Huth (dc, fine contratto)

Mahrez (as, Manchester City, 67.8 mln)

Barnes (c, West Bromwich Albion)

LIVERPOOL

all. Jurgen Klopp (confermato)

Acquisti

Alisson (por, Roma, 75 mln)

Fabinho (cc, Monaco, 45 mln)

Keita (cc, Lipsia, 60 mln)

Markovic (ad, Anderlecht, fp)

Origi (pc, Wolfsburg, fp)

Shaqiri (ad, Stoke City, 13 mln)

Cessioni

Allan (cc, Eintracht, prs)

Bogdan (por, Hibernian, p)

Emre Can (cc, Juventus, 0)

Flanagan (td, Rangers, 0)

Ings (pc, Southampton, p)

Williams (cc, Rochdale, p)

Ward (por, Leicester City)

Kent (ad, Rangers, p)

Awoniyi (att, Porto, 8 mln)

George (p, Tranmere)

MANCHESTER CITY

all. Pep Guardiola (confermato)

Acquisti

Alex Garcia (cc, Girona, fp)

Brattan (cc, Melbourne City, fp)

Denayer (dc, Galatasaray, fp)

Douglas Luiz (cc, Girona, fp)

Ilic (cc, Stella Rossa, fp)

Mahrez (as, Leicester, 67.8 mln)

Sandler (dc, Zwolle, 2.5 mln)

Cessioni

Adarabioyo (dc, West Bromwich, p)

Ambrose (at, Lens, p)

Caceres (cc, Melbourne City, p)

Diskerud (cc, Ulsan, p)

Gunn (por, Southampton, 11 mln)

Harrison (ad, Leeds, p)

Hart (por, Burnley, 3.9mln)

Ilic (cc, NAC Breda, p)

Kayode (pc, Shakhtar, 3 mln)

Maffeo (td, Stoccarda, 10 mln)

Palmer-Brown (dc, NAC Breda, p)

Tuanzebe (dc, Aston Villa, p)

Yaya Touré (cc, fine contratto)

Marí (dc, Deportivo, p)

Manu Garcia (tq, Tolosa, p)

– – –

MANCHESTER UNITED

all. José Mourinho (confermato)

Acquisti

Andreas Pereira (as, Valencia, fp)

Fred (cc, Shakhtar Donetsk, 60 mln)

Grant (por, Stoke City, 0)

Diogo Dalot (dif, Porto, 22 mln)

Cessioni

Blind (ts, Ajax, 16 mln)

Joel Pereira (por, Vitoria Setubal, p)

Carrick (cc, fine carriera)

Johnstone (pt, WBA, 7.35 mln)

NEWCASTLE

all. Rafa Benitez (confermato)

Acquisti

Aarons (as, Hellas Verona, fp)

Fernandez (dc, Swansea)

Lazaar (ts, Benevento, fp)

Dubravka (pt, Sparta Praga, riscatto)

Kenedy (cs, Chelsea, 0)

Rondon (at, West Bromwich, scambio prs)

Saivet (tq, Sivasspor, fp)

Schar (dc, Deportivo)

Sels (por, Anderlecht, fp)

Ki Sung-Yeung (cc, Swansea, svincolato)

Muto (att, Mainz, 10mln)

Cessioni

Armstrong (at, Blackburn)

Colback (cc, Nottingham Forest, prs)

Gayle (at, West Bromwich, scambio prs)

Dubravka (por, Sparta Praga, fp)

Findlay (dc, Kilmarnock, 0)

Gamez (td, svincolato)

Good (dc, fine contratto)

Haidara (ts, Lens, 0)

Merino (cc, Real Sociedad, 12 mln)

Mitrovic (at, Fulham, 23 mln)

Mbemba (dc, Porto, 8 mln)

Sels (por, Strasburgo, 4 mln)

– – –

SOUTHAMPTON

all. Mark Hughes (confermato)

Acquisti

Armstrong (cc, Celtic, 7.5 mln)

Clasie (cc, Brugge, fp)

Elyounoussi (ed, Basilea, 18 mln)

Gunn (p, Manchester City, 11.3 mln)

Ings (pc, Liverpool, pc)

Vestergaard (dc, Borussia Monchengladbach, 25 mln)

Cessioni

Carrillo (at, Leganes, p)

Clasie (cc, Feyenoord, p)

Gardos (dc, Craiova, 0)

Pied (td, fine contratto)

Tadic (tq, Ajax, 11 mln)

Taylor (por, fine contratto)

Boufal (att, Celta Vigo, p)

– – –

TOTTENHAM

all. Mauricio Pochettino (confermato)

Acquisti

Janssen (pc, Fenerbahçe, fp)

Cessioni

–

– – –

WATFORD

all. Javi Gracia (confermato)

Acquisti

Deulofeu (ad, Barcellona, 13 mln)

Dja Djedjé (td, Lens, fp)

Foster (por, West Bromwich, fp)

Foulquier (td, Strasburgo, fp)

Masina (ts, Bologna, 5 mln)

Navarro (td, Espanyol, 2mln

Oulare (pc, Anversa, fp)

Penaranda (pc, Malaga, fp)

Quina (tq, West Ham)

Sema (cs, Ostersunds, 2.5 mln)

Success (as, Malaga, fp)

Wilmot (dc, Stevenage, 1.7 mln)

Cessioni

Amrabat (as, Al Nasr, 8.5 mln)

Carrillo (ad, Benfica, fp)

Hoban (dc, Aberdeen, prs)

Karnezis (por, Udinese, fp)

Molla Wague (dc, Udinese, fp)

Pantilimon (por, Nottingham Forest)

Sinclair (at, Sunderland, prs)

Zarate (at, Boca Juniors)

WEST HAM

all. Manuel Pellegrini (nuovo)

Acquisti

Balbuena (dc, Corinthians, 4 mln)

Fabianski (por, Swansea, 8 mln)

Felipe Anderson (tq, Lazio, 38 mln)

Fredericks (td, svincolato)

Issa Diop (dc, Tolosam 25 mln)

Lucas Perez (pc, Arsenal)

Oxford (dc, Gladbach, fp)

Sanchez (cc, Fiorentina)

Wilshere (cc, Arsenal, 0)

Yarmolenko (ad, Borussia Dortmund, 20 mln)

Cessioni

Burke (d, Hull City, 1.7 mln)

Collins (cc, fine contratto)

Evra (ts, fine contratto)

Joao Mario (tq, Inter, fp)

Quina (tq, Watford)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

all. Nuno Espirito Santo (confermato)

Acquisti

Boly (dc, Porto, 12 mln)

Dendoncker (cc, Anderlecht)

Diogo Jota (as, Atlético Madrid, 14 mln)

Gladon (pc, Heracles Amelo, fp)

Joao Moutinho (c, Monaco)

Jonny Castro (ts, Atlético Madrid, p)

Kitolano (dc, Odds)

Léo Bonatini (pc, Al-Hilal, 4 mln)

Mason (pc, Colorado Rapids, fp)

Oniangué (cc, Angers, fp)

Raul Jimenez (pc, Benfica, p)

Rui Patricio (por, Sporting CP, 0)

Traoré (ad, Middlesbrough)

Cessioni

Afobe (pc, Stoke City, 13.5 mln)

Collins (pc, Colchester, p)

Flatt (por, Scunthorpe, 0)

Marshall (cd, Norwich, 1.7 mln)

Nazon (pc, Sint-Truiden)

N’Diaye (cc, Villarreal, fp)

Oniengué (cc, Caen)

Roderick Miranda (dc, Olympiacos, p)

Rafa Mir (dc, Las Palmas, prs)