Stilato poco fa il calendario della prossima edizione del massimo campionato inglese, si comincia con il match clou tra Manchester United e Chelsea.

LONDRA – Tra poco meno di due mesi prenderà il via la Premier League con il Manchester City pronto a difendere lo scettro dalle numerose contendenti, Liverpool su tutte. Poco fa è stato stilato il calendario della prossima edizione del massimo campionato inglese con il match clou tra Manchester United e Chelsea in primo piano. Le due compagini si sfideranno domenica 11 agosto alle ore 16.30 mentre ad aprire il torneo sarà il Liverpool che, venerdì 9 agosto, giocherà tra le mura amiche contro il Norwich. Sabato la gran parte dei match con il Manchester City che se la vedrà sul campo del West Ham mentre il Tottenham giocherà in casa contro l’Aston Villa. Domenica, oltre a Manchester United-Chelsea, si giocherà anche Newcastle-Arsenal. L’esordio casalingo del Manchester City sarà il 17 agosto contro il Tottenham, mentre il Chelsea ospiterà il Leicester City nella prima uscita davanti al proprio pubblico. Il Burnley per l’Arsenal. Di seguito l’elenco completo dei match clou della prossima edizione della Premier League.

Premier League 2019/2020 – Le date dei match clou

11 agosto alle 17.30, Manchester United-Chelsea

17 agosto, Man City-Tottenham

24 agosto, Liverpool-Arsenal

21 settembre, Chelsea-Liverpool

28 settembre, United-Arsenal

19 ottobre, United-Liverpool

26 ottobre, Liverpool-Tottenham

9 novembre, Liverpool-Man City

23 novembre, Man City-Chelsea

3 dicembre, United-Tottenham

7 dicembre, Man City-United

14 dicembre, Arsenal-Man City

21 dicembre, Tottenham-Chelsea

28 dicembre, Arsenal-Chelsea

1 gennaio, Arsenal-United

11 gennaio, Tottenham-Liverpool

18 gennaio, Liverpool-United

22 gennaio, Chelsea-Arsenal e Tottenham-Man City

22 febbraio, Chelsea-Tottenham

29 febbraio, Man City-Arsenal

7 marzo, United-Man City

14 marzo, Tottenham-United

21 marzo, Chelsea-Man City

4 aprile, Man City-Liverpool

25 aprile, Tottenham-Arsenal

2 maggio, Arsenal-Liverpool

9 maggio, Liverpool-Chelsea

Fonte foto: Twitter Premier League