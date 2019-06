Due nuove sfide della fase eliminatoria con Australia – Brasile nel pomeriggio e Sudafrica – Cina in serata. Nella notte si è giocato in Brasile

Giovedì 13 giugno si è aperto con il campionato di Serie A brasiliano. Successi casalinghi per Fortaleza (2-1 sul Cruzeiro), Internacional (3-1 sul Bahia) e Santos (1-0 su Corinthians). Colpi esterni per Gremo (1-0 sul Botafogo) e Flamengo (2-0 sul CSA). In Canada vince fuori casa HFX Wanderers sul Valour e a domicilio 1-0 l’Edmonton sullo York 9. In Colombia Pasto vince ai rigori contro Junior per la Ligua Aguila. In primo piano il Mondiale Femminile con due gare: nel pomeriggio grande attesa per Australia – Brasile mentre in serata spazio a Sudafrica – Cina. In programma anche tre amichevoli, una tra nazionali maggiori ovvero Egitto – Tanzania. Andiamo a vedere il programma odierno con i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]