Premier League 2019-2020: la presentazione della diciassettesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato inglese nella diciassettesima giornata della stagione 2019/2020, si inizia con l’anticipo di sabato alle 13:30 tra Liverpool e Watford

LONDRA – Sabato 14 dicembre avrà inizio la diciassettesima giornata del massimo campionato inglese, la Premier League, che si aprirà con il match tra Liverpool e Watford alle ore 13:30. La squadra di Klopp affronterà quindi l’ultima in classifica e cercherà di proseguire il percorso perfetto fatto finora (15 vittorie ed un pareggio); la seconda in classifica, il Leicester (38 punti), affronterà il Norwich che è penultimo (11 punti), mentre il Manchester City se la vedrà in casa dell’Arsenal, Gunners che non vengono da un bel periodo nonostante l’ultima vittoria in campionto sul West Ham, infatti sono noni in classifica con 22 punti. La squadra di Guardiola non se la sta passando meglio, infatti è terza in classifica a -6 dal Leicester ed a -14 dal Liverpool.

Il programma completo della diciassettesima giornata di Premier League

Sabato 14 dicembre

Liverpool – Watford 13:30

Chelsea – Bournemouth 16:00

Sheffield – Aston Villa 16:00

Leicester – Norwich 16:00

Burnley – Newcastle 16:00

Southampton – West Ham 18:30

Domenica 15 dicembre