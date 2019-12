Arsenal – Manchester City in diretta: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Arsenal – Manchester City del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata della Premier League

Arsenal e Manchester City, un bel match tra due squadre, al momento lontano dalla vetta della classifica. Domenica 15 dicembre, la Premier si chiuderà col big match del diciassettesimo turno. Andrà in scena all’Emirates Stadium la partita tra Arsenal e Manchester City. Classifiche diverse tra le due compagini. I Gunners sono noni con soli 22 punti. Con mister Ljunberg le cose non sono migliorate, risultati non soddisfacenti nonostante la vittoria nell’ultimo turno. Per i Citizens è un’annata piuttosto strana essendo loro terzi con 32 punti, ma troppo distanti dal super Liverpool capolista. L’Arsenal è ancora alla ricerca di un allenatore che sostituisca il tecnico provvisorio Ljunberg. Anche se amato dai tifosi, dovrà lasciare la panchina. Al momento i nomi più caldi per la successione, sono quelli di Sousa, Ancelotti e Mikel Arteta. Nomi importanti per un club dalla grande storia. I ben informati hanno azzardato il probabile accordo con l’ex tecnico del Napoli. Staremo a vedere. Intanto l’Arsenal vuole vincere per cercare di riffacciarsi in zone di classifica piu consone al suo blasone. Il City invece cerca i tre punti, per provare a restare in scia delle primissime, non perdere ulteriore contato dalla vetta, per poi giocarsi tutto negli ultimi due mesi di Premier, ed ovviamente nei decisivi scontri diretti.

Ljungberg non avrà a disposizione Xhaka, Tierney, Holding e Ceballos. Pep Guardiola sta faticando e non poco a trovare le motivazioni, tanto che cominciano a circolare voci che vorrebbero il tecnico catalano verso le dimissioni a fine anno. Per il match Guardiola non avrà i soliti lungo degenti Aguero, Laporte e Sane, ai quali si è aggiunto anche il forfait di Stones. Vediamo insieme le probabili formazioni.

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Chambers, Sokratis, Kolasinac; Guendouzi, Torreira; Pépé, Ozil, Martinelli; Aubameyang.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Rodri, Angelino; De Bruyne, Gundogan, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling.

La Premier League è anche su Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare o digitale terrestre. In streaming su Sky Go. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:30.