Diretta Monopoli – Avellino: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Monopoli – Avellino del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17:30

MONOPOLI – Nel pomeriggio di Domenica 15 Dicembre ore 17.30 ha luogo l’incontro tra Monopoli ed Avellino, valevole per la diciannovesima giornata del Girone C del campionato di Serie C. Uno scontro di medio-alta classifica, tra due compagini che hanno ben figurato fin qui anche soprattutto per quel che riguarda il percorso della squadra di casa. I pugliesi arrivano a questa sfida dopo l’importante vittoria esterna rimediata nella partita contro il Picerno, sedicesima in classifica, con il risultato di 0-1 nell’ultima giornata del torneo. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha raccolto un successo tra le mura amiche contro la Sicula Leonzio con il risultato finale di 3-1.

Si preannuncia una gara non di difficile lettura, con la squadra di casa che ha i favori del pronostico. La squadra di Giuseppe Scienza con una vittoria, potrebbe consolidarsi nella seconda posizione della graduatoria con la possibilità di insidiare il vertice del Girone C occupato dalla Reggina. L’Avellino, invece, è alla ricerca di punti importanti che consentirebbero ai campani di staccare definitivamente la pericolosa zona retrocessione della classifica, distante sei lunghezze.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli nel pomeriggio di Domenica 15 dicembre alle ore 17.30. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una particolare propensione offensiva e potrebbero dar vita ad uno scontro con molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra pugliese ha decisamente mostrato uno stato di forma invidiabile dati i dodici punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei nove ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite. Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Monopoli potrebbe schierare il tandem offensivo formato da Cuppone e Fella, quest’ultimo autore del gol vittoria nel match con il Picerno. L’Avellino dovrebbe proporre un attacco a tre con Micovschi, Charpentier e Karic, che proveranno a ricavarsi spazi tra le maglie della difesa avversaria. Potrebbe subentrare a gara in corso Alfageme, a segno nell’ultima uscita stagionale.

Monopoli (3-5-2): Antonino; Ferrara, De Franco, Rota; Tazzer, Carriero, Arena, Piccinni, Mercadante; Cuppone, Fella. All. Scienza.

Avellino (3-4-3): Tonti; Njie, Morero, Laezza; Celjak, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic. All. Capuano

Direttore di Gara: L’arbitro della gara tra Monopoli ed Avellino sarà il sig. Alberto Santoro della sezione di Messina. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai due assistenti Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Gabriele Bertelli della sezione di Busto Arsizio.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in streaming attraverso il canale Eleven Sports. In alternativa sarà possibile seguire la gara anche sulla piattaforma Bet365. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17.30, per un incontro che si prospetta davvero interessante.

A cura di Sonny Greco