Premier League, 3° giornata: il Manchester United cerca riscatto

Dopo le prime due giornate Manchester City, Tottenham, Chelsea e Liverpool sono a sei punti. Inseguono Manchester United a 3 e Arsenal con 0

Siamo giunti alla terza giornata di Premier League e negli scorsi turni ci sono stati molti risultati a sorpresa. Saranno Wolwerampthon e Manchester City a dare il via alle danze nella prossima giornata di campionato. I “Citizens” sono già al comando della classifica per la differenza reti dopo le vittoria contro l’Arsenal, 2-0, e contro l’Huddersfield per 6-1. I “Wolwes” sono al momento fermi ad un punto grazie al pareggio della prima giornata contro l’Everton. Un match sicuramente da seguire sarà Arsenal-West Ham. I ” Gunners” sono ancora a secco di punti in virtù di un sorteggio che li ha visti prima perdere 2-0 contro il Manchester City e, nella seconda giornata, uscire sconfitti da Stamford Bridge per 3-2. Per quanto riguarda gli “Hammers”, anch’essi senza punti, la rivoluzione estiva deve portare ancora i suoi frutti. Per questi motivi la sfida londinese, che si giocherà sabato alle 16, sarà molto interessante. Il Liverpool sarà impegnato in casa contro il Brighton. Quest’ultimi sono riusciti nell’impresa di battere il Manchester United per 3 a 2 la scorsa giornata. I “Reds” sono a punteggio pieno dopo aver strapazzato il West Ham 4-0 nella prima giornata e aver battuto 2-0 il Crystal Palace. Il Fulham, neopromosso, che ha speso piu di 100 milioni sul mercato, non ha ancora fatto un punto ed è chiamato a vincere contro il Burnley. Il programma si chiuderà con il “Monday Night” che prevede Tottenham-Manchester United. Gli “Spurs” sono a punteggio pieno dopo le vittorie contro Fulham e Newcastle, mentre i “Red Devils” dovranno rifarsi dopo l’inaspettata e bruciante sconfitta rimediata contro il Brighton.

Premier League, 3° giornata

Sabato 25 agosto

13.30

Wolwes – Manchester City

16.00

Southampton – Leicester City

Arsenal – West Ham

Bournemouth – Everton

Huddersfield – Cardiff City

18.30

Liverpool – Brighton & Hove Albion

Domenica 26 agosto

14.30

Watford – Crystal Palace

17.00

Fulham – Burnley

Newcastle – Chelsea

Lunedì 27 agosto

Manchester United- Tottenham