Liga, 2 giornata: Barcellona ospite a Valladolid, impegno casalingo per l’Atletico

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nel secondo turno. Prima trasferta per Barcellona e Real Madrid, l’Atletico sfida il Rayo Vallecano al Wanda Metropolitano.

MADRID – Questo weekend, già a partire da venerdì, avrà inizio il secondo turno di Liga, il massimo campionato spagnolo. Ad aprire le danze sarà il match tra Getafe ed Eibar, entrambe sconfitte all’esordio rispettivamente da Real Madrid e Huesca, alle ore 20:15, mentre due ore più tardi scenderanno in campo Leganes e Real Sociedad, reduce dal colpo esterno all’Estadio de la Ceramica di Villarreal.

Si prosegue con le partite del sabato con Alavés e Betis Siviglia che si sfideranno alle 18:15, con gli Andalusi che cercheranno di rialzarsi dopo il pessimo esordio casalingo contro il Levante. Più tardi, alle 20:15, sarà il turno dell’Atletico Madrid che, dopo il pareggio nel big match di Valencia, vuole trovare il primo successo nel match del Wanda Metropolitano contro il neopromosso Rayo Vallecano. Infine, alle 22.15 sarà il turno del Barcellona, ospite di un’altra neopromossa: il Real Valladolid. La compagine di Valverde si è sbarazzato dell’Alavés con un 3-0 grazie ad un super Messi e ha mostrato subito una buona condizione atletica dopo sole due partite ufficiali disputate.

Domenica si parte allo stesso orario, ovvero alle 18.15, quando Espanyol e Valencia scenderanno in campo all’Estadio Cornellà-El Prat prima dei due match serali: Siviglia-Villarreal alle 20:15 e Girona-Real Madrid in programma per le 22.15. Chiudono il secondo turno di Liga il Monday Night tra Levante e Celta Vigo alle ore 20.15 e quello tra Athletic Bilbao e Huesca alle 22 in punto.

Liga, il programma della seconda giornata

VENERDI’

Getafe – Eibar (h 20.15)

Leganes – Real Sociedad (h 22.15)

SABATO

Alavés – Real Betis (h 18.15)

Atletico Madrid – Rayo Vallecano (h 20.15)

Real Valladolid – Barcellona (h 22.15)

DOMENICA

Espanyol – Valencia (h 18.15)

Siviglia – Villarreal (h 20.15)

Girona – Real Madrid (h 22.15)

LUNEDI’

Levante – Celta Vigo (h 20.15)

Athletic Bilbao – Huesca (h 22.00)