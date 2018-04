Premier League – Il resoconto della trentacinquesima giornata

Il Manchester City, già campione, demolisce lo Swansea 5-0 mentre il Liverpool si fa rimontare dal West Bromwich

MANCHESTER – Passerella celebrativa anticipata per il Manchester City che, dopo essersi laureato campione la scorsa settimana,consacra il titolo annichilendo per 5-0 un “piccolo” Swansea che viaggia in acque non proprio tranquillissime. David Silva, Sterling, Bernardo Silva, De Bruyne e Gabriel Jesus fanno esplodere la gioia del tifo di casa che a fine partita si è riversato tutto in mezzo al prato verde per festeggiare questa stupenda cavalcata. La partita tutta londinese tra Arsenal e West Ham tenutasi all’Emirates ha visto i Gunners uscire vincitori dalla sfida con un grande 4-1 maturato, però, nei minuti finali. Succede tutto nella ripresa con l’Arsenal che si porta avanti con Naacho Monreal, poi pareggia i conti Arnautovic a metà della frazione. Gli hammers capitolano nel finale sotto i colpi di Ramsey e, successivamente con un doppietta di Lacazette.

Ora l’Arsenal si trova a 6 punti dal Chelsea quinto e a +5 dal Burnley settimo (con una partita in più). Proprio quest’ultimi, salvo clamorosi ribaltoni, si sono garantiti, grazie al pari con lo Stoke City, la partecipazione alla prossima Europa League. Per lo Stoke invece la situazione si fa tragica: 4 punti e una partita in meno rispetto allo Swansea quartultimo. Manca solo la matematica a condannare il West Bromwich alla retrocessione, -8 dal quartultimo posto e una partita in più. Il fanalino di coda sta comunque onorando al massimo questa fine di campionato. Dopo la vittoria con lo United arriva anche il pareggio con il Liverpool, prossimo avversario della Roma, per 2-2. I Reds dopo essere stati in vantaggio per due reti a zero si spengono e si fanno raggiungere al minuto 88 dalla rete di Salomon. Il Southampton racimola un punto sullo Swansea pareggiando 0-0 contro il Leicester, facendo diventare decisivo lo scontro diretto che si svolgerà l’8 Maggio in Galles.

Premier League, 35 giornata: i risultati

Everton 1-0 Newcastle

Brighton 1-1 Tottenham

Bournemouth 0-2 Man United

Leicester 0-0 Southampton

West Bromwich 2-2 Liverpool

Watford 0-0 Crystal Palace

Stoke City 1-1 Burnley

Arsenal 4-1 West Ham

Man City 5-0 Swansea

Chelsea-Huddersfield (09/05)

CLASSIFICA: Man City 90, Man United 74, Liverpool* 71, Tottenham 68, Chelsea 63, Arsenal 57, Burnley* 53, Leicester 44, Everton 42, Newcastle** 41, Bournemouth* 38, Watford* 38, Brighton 36, Crystal Palace* 35, West Ham 35, Huddersfield 35, Swansea 33, Southampton 29, Stoke City 29, West Bromwich Albion 25.

*una partita in più

** una partita in meno