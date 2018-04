Pronostici calcio del 25 aprile 2018: Bayern Monaco-Real Madrid in evidenza

I suggerimenti per le scommesse del giorno 25 aprile 2018. Bolletta dedicata a: Champions League, Coppa di Serie C e di Danimarca, Ligue 1. Eliteserien e Segunda Division spagnola

I pronostici per mercoledì 25 aprile 2018 riguardano la semifinale di andata della Champions League che vede contrapposte Bayern Monaco e Real Madrid, ma anche la Coppa italia di Serie C e di Danimarca, i campionati francese, norvegese e spagnolo. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Alessandria-Viterbese 1 (ore 14.30)

Ritorno dei Play off di Coppa Italia di Serie C. All’andata l’Alessandria ha vinto 1-0. In campionato piemontesi e laziali sono, rispettivamente, quinti e settimi, distanziati da una sola lunghezza.

Fredericia-Silkeborg gol (ore 17.30)

Semifinale della Coppa di Danimarca. Gara secca, dentro o fuori. Di fronte due squadre che militano in categorie diverse. Il Fredericia è infatti sesto nella seconda divisione mentre il Silkeborg si è piazzato all’undicesimo posto in Superliga, al termine della regular season e sta disputando i playout.

Ranheim-Brann 2 (ore 18.30)

Incontro valevole per sesta giornata del massimo campionato norvegese. Il Ranheim proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Lillestorm e in classifica è terzo con 12 punti. Una lunghezza in più per il Brann, la capolista, che nel turno precedente ha vinto in casa contro lo Stabaek.

Caen-Tolosa under 2,5 (ore 18.45)

Scontro di fondo classifica nella trentatreesima giornata nel massimo campionato francese. Il Caen proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Metz e in classifica è quindicesimo con 36 punti. Tre lunghezze in meno per il Tolosa, diciassettesimo, che nel turno scorso ha vinto in casa contro l’Angers.

Bayern Monaco-Real Madrid over 2,5 (ore 20.45)

Semifinale di andata della Champions League. I tedeschi sono arrivati fin qui dopo aver eliminato il Siviglia mentre i blancos hanno avuto la meglio sulla Juventus grazie al rigore messo a segno da Cristiano Ronaldo nei minuti finali che ha suscitato non poche polemiche. Il Bayern ha già vinto con parecchie giornate di anticipo il titolo in Bundesliga mentre il Real è terzo in Liga con una partita da recuperare.

Toledo-Real Madrid Castilla 1 (ore 18.15)

Per la trentaquattresima giornata del gruppo I della Segunda division spagnola si gioca Toledo-Real Madrid Castilla. Due squadre che sono, rispettivamente, penultima e undicesima, separate da undici lunghezze.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 25 aprile 2018

Alessandria-Viterbese 1 (1,82)

Fredericia-Silkeborg gol (1,68)

Ranheim-Brann 2 (2,00)

Caen-Tolosa under 2,5 (1,45)

Bayern Monaco-Real Madrid over 2,5 (1,55)

Toledo-Real Madrid Castilla 1 (1,85)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 254 euro