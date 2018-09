Premier League – Lukaku riaccende il Manchester, Watford capolista

Il resoconto della quarta giornata del massimo campionato inglese. Lukaku sigla una doppietta nella vittoria sul Burnley, il Watford ha la meglio sul Tottenham e vola capolista assieme a Chelsea e Liverpool.

LONDRA – Torna a vincere il Manchester United di Mourinho che, dopo due sconfitte consecutive, riacciuffa i tre punti grazie alla doppietta di Romelu Lukaku in casa del Burnley, ma soprattutto grazie ad una prestazione finalmente convincente dei Red Devils. Seppur l’avversario non sia stato sicuramente tra i più prestigiosi, infatti, la compagine dello Special One ha risposto egregiamente alle numerose critiche arrivate dopo i match contro il Tottenham e contro il Brighton. Rimanendo a Manchester, sorride anche il City di Guardiola. Vittoria di misura ai danni del Newcastle con i goal di Sterling e Walker, di Yedlin il goal del momentaneo pareggio dei Magpies, che portano i Citizens al quarto posto in classifica, alle spalle del trio composto da Liverpool, Chelsea e Watford.

Questi ultimi sono la vera e propria rivelazione dell’avvio di Premier League. Quattro vittorie in altrettante partite, tra cui l’ultima contro il ben più blasonato Tottenham. La squadra di Javi Gracia ha avuto la meglio grazie ai goal di Deeney e Cathcart, che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio firmato dall’autogol di Doucouré, e si candida ad essere l’outsider del campionato inglese. Continua a vincere anche il Chelsea di Maurizio Sarri, che ottiene i tre punti contro l’insidioso Bournemouth con i goal del solito Hazard e di Pedro, tornato ad essere imprescindibile con l’avvento del tecnico toscano. A dividere la vetta della classifica, come detto prima, c’è anche il Liverpool, che espugna il King Power Stadium di Leicester per 2-1. Mané e Firmino siglano i goal per i Reds, mentre è Ghezzal a riaprire momentaneamente il match per le Foxes.

Premier League – I risultati della quarta giornata

Leicester – Liverpool 1-2

West Ham – Wolverampthon 0-1

Brighton – Fulham 2-2

Chelsea – Bournemouth 2-0

Crystal Palace – Southampton 0-2

Everton – Huddersfield 1-1

Manchester City – Newcastle 2-1

Cardiff – Arsenal 2-3

Burnley – Manchester United 0-2

Watford – Tottenham 2-1

CLASSIFICA: Liverpool, Chelsea e Watford 12; Manchester City 10; Tottenham 9; Bournemouth 7; Everton, Leicester, Arsenal e Manchester United 6; Wolverhampton 5; Southampton, Fulham e Brighton 4; Crystal Palace 3; Cardiff e Huddersfield 2; Newcastle e Burnley 1; West Ham 0.