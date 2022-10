Primavera 1, programma e dirette tv partite dell’8° giornata 2022/2023

La Lega Serie A ha diffuso date e orari per il prossimo turno del Campionato Primavera 1, l’ottavo, in programma dal 14 al 17 ottobre: ecco dove vedere le partite

MILANO – La Lega Serie A ha diffuso le informazioni sul programma dell’ottava giornata del Campionato Primavera 1 che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre. Al via venerdì 14 ottobre alle ore 15 quando scenderanno in campo Roma ed Hellas Verona. L’incontro si potrà seguire su Diretta TV al canale 60 del digitale terrestre, sull’app di SportItalia e sul sito ufficiale. Sabato il programma invece si aprirà alle ore 11 con due incontri: da una parte Atalanta – Fiorentina che verrà trasmessa su Diretta TV al canale 60 DDT mentre dall’altra Empoli – Lecce su Diretta Solocalcio oltre agli altri consueti canali in streaming. Alle ore 13 c’è Udinese – Milan su Diretta Tv al 60 DDT quindi alle ore 15 su incontri in contemporanea. La partita Cagliari – Sampdoria sarà trasmessa su Diretta Solocalcio mentre Cesena – Frosinone su Diretta SI Live 24. Domenica si parte invece dalle ore 10:30 con Bologna – Juventus su Diretta TV al canale 60 del digitale terrestre mentre alle 11 Torino – Napoli su Diretta Solocalcio. Il posticipo di lunedì 17 ottobre tra Inter e Sassuolo delle ore 14:30 si potrà vedere su Diretta TV canale 60 DTT.

PROGRAMMA DELL’8^ GIORNATA 2022/2023

Venerdì 14 ottobre



ore 15:00

Roma – Hellas Verona (Stadio Tre Fontane di Roma)

Sabato 15 ottobre

ore 11:00

Empoli – Lecce (CS Petroio di Vinci)

Udinese – Milan (Comunale Amm. D. Simonetti di Gemona del Friuli)

15:00

Cagliari – Sampdoria (Stadietto Campo 1 di Assemini)

Cesena – Frosinone (CS Romagna Centro 1 di Cesena)

Domenica 16 ottobre

ore 10:30

Bologna – Juventus (Campo Tecnico Galli di Casteldebole)

ore 11:00

Torino – Napoli (Stadio Silvio Piola di Vercelli)

Lunedì 17 ottobre

14:30

Inter – Sassuolo (Komami Training Center di Milano)

CLASSIFICA DOPO LA 7° GIORNATA

Juventus 17

Frosinone 16

Fiorentina 14

Roma 14

Torino 13

Lecce 13

Sassuolo 13

Empoli 11

Bologna 10

Milan 9

Cagliari 9

Hellas Verona 7

Atalanta 7

Sampdoria 6

Napoli 6

Cesena 4

Inter 3

Udinese 1