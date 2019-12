MILANO – La Lega Serie A comunica che in occasione della 12ma giornata del campionato Primavera 1 stagione 2019 – 2020 per la partita tra Inter e Sassulo in programma il prossimo 14 dicembre alle ore 13 c’è stato un cambio campo. Si giocherà al Suning YDC di Milano. Ricordiamo che il match sarà trasmesso in diretta su SportItalia al 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com.