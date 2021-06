Primavera, Roma – Atalanta 0-1: cronaca diretta live e risultato

La partita Roma U19 – Atalanta U19 di martedì 22 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la Final Six del Campionato Primavera

ROMA – Mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 19, si gioca Roma – Atalanta, gara valida per il primo turno delle Final Six del Campionato Primavera. La Roma ha chiuso la regular season al quarto posto a quota 55 punti, con 2 lunghezze in meno rispetto a Sampdoria, Inter e Juventus: nelle ultime 5 sfide ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’Atalanta si é classificata quinta con 52 punti: viene da 5 sconfitte consecutive. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Roma U19 – Atalanta U19 e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PRIMAVERA, ROMA - ATALANTA 0-1 (2'T) SECONDO TEMPO 17' Milanese! 15' scambio tra Cortinovis e Sidibe e conclusione con il piatto rasoterra in area bloccata da Mastrantonio! 14' giallo anche per Tomassini superato con un tunnel da Cortinovis 12' tocco con una mano di Ndiaye, giallo per lui reo di aver interrotto un'azione in verticale. Batte la punizione il 20 Renault ma palla che sorvola la traversa 12' dentro Ciervo per Bove e Oliveras per Rocchetti 9' punizione di Ghislandi dalla sinistra, palla testa a centroarea con Italeng che non riesce a impattare bene di testa 7' tiro cross di prima per Zalewski ma sulla traiettoria bassa non arriva nessun compagno 5' cross dal fondo di Milanese, palla deviata da Ghislandi in angolo e sugli sviluppi palla pericolosa sul secondo palo ma nessuno riesce a impattare sul pallone 1' anticipo del portiere sul neo entrato al limite dell'area quindi non riesce il tentativo di tap in con un pallonetto a scavalcare il portiere fuori dai pali si riparte con il calcio d'avvio per la Roma, Afena-Gyan per Tall la novità nell'intervallo squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Roma e Atalanta, in vantaggio i nerazzurri grazie alla rete dopo 4 minuti di Cortinovis. Prima frazione di gioco disputata su buoni ritmi dalle due squadre nonostante il gran caldo. Appuntamento fra pochi minuti per seguire assieme il secondo tempo del match cui farà seguito live Euro e le due partite del giorno 45' 1 minuto di recupero 43' fallo in attacco di Italeng su Ndiaye, attento nella copertura del pallone 40' retropassaggio un pò rischioso di Ndiaye con il mancino, attento il portiere che nell'occasione non era pressato 34' fermato in posizione millimetrica di offside Italeng che si stava incuneando nell'area di rigore della Roma 32' conclusione di Ghislandi, oggi molto attivo, destro sul primo palo che trova i pugni di Mastrantonio! 28' in caso di parità passerà la Roma per il miglior piazzamento in classifica. Ricordiamo domani l'altro quarto di finale Juventus - Empoli con bianconeri che hanno il favore dei due risultati utili su tre 27' bello spunto sulla sinistra di Milanese che arriva fino al fondo e mette un cross basso allontanato da Cortinovis 26' si riprende a giocare, possesso palla per i giallorossi 24' l'arbitro chiama il cooling break, alte temperature in campo intorno ai 31 gradi 24' conclusione dal limite Bove un pò svirgolata, sfera che non inquadra lo specchio della porta 22' fallo di Rocchetti su Ghislandi, punizione per la Dea 21' primo giallo del match per Sidibe, sugli sviluppi della punizione lancio in profondità troppo lungo e rimessa dal fondo per Dajcar 20' concusione con il mancino di Ghislandi dopo il suo ingresso in area sull'esterno della rete 18' cross basso di Ghislandi, sul primo palo arriva l'anticipo della difesa giallorossa 16' avvio di match molto vibrante con le due squadre decise in fase offensiva 15' verticalizzazione per Podgoreanu bravo a inserirsi in area ma conclusione da posizione defilata che non impensierisce il portiere 13' su cross dal fondo colpo di testa ravvicinato di Italeng un pò troppo su Mastrantonio ma altra potenziale palla gol confezionata! 12' spunto personale molto interessante di Ghisleni e conclusione appena dentro in area in diagonale di poco a lato! 11' conclusione sul primo palo in area di Milanese, su palla recuperata dallo stesso giocatore dal limite, ci mette i pugni il portiere! 10' sugli sviluppi di un angolo dalla destra per la Roma, cross telefonato e preda di Dajcar 8' fischiata posizione di offside a Tall su traversone dalla destra 6' su cross di Ghilsandi per Italeng, interviene Ndiaye, deviazione in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del tiro dalla bandierina 4' CORTINOVIS!!! VANTAGGIO DELL'ATALANTA!! Scambio a limite, palla a terra tra Gyabuaa e Cortinovis, freddo a tu per tu con il portiere a superarlo con un diagonale di destro 2' contropiede di Milanese che prova a sfondare centralmente sulla trequarti, apertura in area di Tall che si fa anticipare dalla difesa calcio d'avvio battuto dall'Atalanta in maglia a sfondo bianco, Roma nella classica giallorossa Roma e Atalanta in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Roma - Atalanta per il Campionato Primavera. Seguiremo le fasi saliente del match a partire dalle ore 19. TABELLINO ROMA: 30 Mastrantonio, 2 Tomassini, 4 Ndiaye, 5 Buttaro, 6 Tripi, 7 Milanese, 8 Bove (dal 12' st 11 Ciervo), 9 Tall (dal 1' st 20 Afena-Gyan), 10 Zalewski, 18 Podgoreanu, 22 Rocchetti (dal 12' st 26 Oliveras). A disposizione: 1 Boer, 3 Feratovic, 14 Evangelisti, 15 Giorcelli, 17 Tahirovic, 19 Bamba, 23 Satriano, 27 Volpato, 31 Di Bartolo. Allenatore: Alberto De Rossi. ATALANTA: 22 Dajcar, 2 Ghislandi, 3 Ceresoli, 6 Scalvini, 8 Gyabuaa, 9 Italeng, 10 Cortinovis, 11 Ghisleni, 14 Berto, 19 Sidibe, 20 G. Renault. A disposizione: 1 Gelmi, 12 Sassi, 29 Vismara, 4 Giovane, 7 Kobacki, 13 Scanagatta, 15 Hecko, 16 Oliveri, 17 Mediero, 18 Zuccon, 21 Grassi, 23 De Nipoti. Allenatore: Massimo Brambilla. Reti: al 4' pt Cortinovis Ammonizioni: Sidibe, Ndiaye, Tomassini Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali

Le probabili formazioni di Roma – Atalanta Primavera

Probabile modulo 3-4-2-1 per la Roma con Mastrantonio in porta e difesa composta da Tripi, Evangelisti e Ndiaye. In mezzo al campo Milanese e Tahirovic; sulle fasce Tomassini e Oliveras. Sulla trequarti Bamba e Zalewski, di supporto all’unica punta Afena-Gyan. L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Dajcar in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Scanagatta – Scalvini; sulle corsie Ghislandi e Ceresoli. In mezzo al campo Gyabuaa e Oliveri. Sulla trequarti Kobacki, Cortinovis e Renault di supporto all’unica punta Italeng.

ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): Mastrantonio; Tripi, Evangelisti, Ndiaye; Tomassini, Milanese, Tahirovic, Oliveras; Bamba, Zalewski; Afena-Gyan.

ATALANTA PRIMAVERA (4-2-3-1): Dajcar; Ghislandi, Scanagatta, Scalvini, Ceresoli; Gyabuaa, Oliveri; Kobacki, Cortinovis, Renault; Italeng.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, IV uomo Alberto Ruben Arena di Torre del Greco).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Roma – Atalanta Primavera, valido per il primo turno delle Final Six del Campionato Primavera, sarà trasmesso su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky avranno anche un’altra possibilità che coincide con Roma TV (canale 213 del satellite).