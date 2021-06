La Croazia batte 3-1 la Scozia ad Hampden Park e si qualifica come seconda classificata del gruppo D agli ottavi di finale di Euro 2020.

GLASGOW – Finisce con la vittoria della Croazia lo spareggio del girone D. Ad aprire le marcature è, al diciassettesimo primo tempo, Vlasic che con una girata in controbalzo sorprende il portiere scozzese e porta in vantaggio la nazionale con la maglia a scacchi. Sul finire del primo tempo la Scozia trova il gol del pareggio con McGregor che con un bel destro dal limite mette la palla nell’angolino alle spalle di Livakovic. Nella ripresa Modric, grazie ad una magia, porta nuovamente avanti la Croazia che al 77′ trova anche la rete del definitivo tre a uno firmata da Perisic. La Scozia termina qui la sua esperienza ad Euro 2020 con un solo punto fatto. Invece, grazie ad un maggior numero di gol fatti, rispetto alla Rep. Ceca, la Croazia si qualifica agli ottavi di finale come seconda classificata.

La cronaca con commento minuto per minuto

CROAZIA-SCOZIA 3-1 IN DIRETTA 94' Triplice fischio!!! Crazia Batte Scozia 3-1 90' 4 di recupero 88' Al momento la Croazia è agli ottavi di finale 83' Dentro Nisbet per Adams e Patterson per O'Donnel 81' Dentro Rebic per Perisic 80' Ci prova in scivolata, da posizione defilata, Adams ma respinge con i piedi Livakovic 77' PERISIIIIC! GIRATA DI TESTA SU CORNER DI MODRIC! LA PALLA BACIA IL PALO E SI INSACCA ALLE SPALLE DI MARSHALL!! 76' Fuori Vlasic dentro Ivanusec 74' Ci prova con la conclusione dalla distanza Fraser ma la palla termina in curva 73' Sta alzando i giri la Scozia 70' Dentro Kramaric e Barisric per Petkovic e Gvardiol 68' Dentro Fraser fuori Armstrong 62' MODRIIIIIICCCC!!! ESTERNO SPETTACCOLARE DAL LIMITE CHE TERMINA SOTTO L'INCROCIO DEI PALI!!! CHE GOOL!!! 56' Altro miracolo di Marshall che, in uno contro uno , iptonizza Perisic parando con il petto 54' Prova la conclusione dal limite Brozovic, conclusione troppo strozzata che termina senza troppi problemi tra le braccia di Marshall 50' Miracolo di Marshall che respinge il tiro ravvicinato di Gvardiol!! Ancora 1-1 45' SI riparte! INIZIO SECONDO TEMPO 47' Finisce qui il primo tempo 45' 2 di recupero 42' MCGREGOOOOR!!! DESTRO PRECISO NELL'ANGOLINO DAL LIMITE DOPO LA RESPINTA CORTA DI VIDA!!!! 1-1 40' Ci prova Perisic defilato dalla distanza , palla larghissima 35' Subito giallo per Mckenna 33' Fuori Hanley dentro Mckenna 26' Giallo per Lovren 24' Altra buona parata di Livakovic che blocca una conclusione insidiosa 22' Gran parata di Marshall che leva da sotto la traversa la conclusione dalla distanza di Modric. L'arbitro però non concede l'angolo 17' VLASIIIIC!! GIRATA LETALE IN CONTROBALZO CON IL MANCINO CHE NON LASCIA SCAMPO A MARSHALL!! 1-0 16' Grande uscita di Marshall che anticipa con i piedi Petkovic 10' Sono passati i primi 10 minuti. Partita interessante giocata su buoni ritmi 6' Miracolo di Livakovic che respinge la deviaizone ravvicinata di Adams con un gran riflesso 3' Ha iniziato con un gran ritmo la Scozia che ha già battuto due angoli 0' Si parte! INIZIO PARTITA Ore 20.25 Le squadre scneodno in campo per il riscaldamento ORE 20 Amici di calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Croazia - Scozia TABELLINO LIVE CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol (25'st Barisic); Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic (31'st Ivanuscec), Perisic (36'st Rebic); Petkovic (25'st Kramaric). A disposizione: Badelj, Brekalo, Budimir, Caleta-Car, Pasalic, Vrsajlko. Allenatore: Dalic SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley (33'pt Mckenna), Tierney; O'Donnell (38'st Patterson), Armstrong (25'st Fraser), McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams (38'st Nisbel). A disposizione: Christie, Cooper, Fleck, Forrest, Gallagher, Gordon, McLaughlin, Turnbull Allenatore: Clarke Reti: 17'pt Vlasic (C), 42'pt McGregor (S), 17'st Modric (C), 32'st Perisic (C) Ammoniti: Lovren (C), Mckenna (S) Espulsi: - Recupero: 2'pt, 4'st Stadio: Hampden Park, Glasgow

Le parole di Dalic e Clarke

Dalic: “La Scozia avrebbe potuto fare meglio contro i cechi; hanno avuto tante occasioni. Poi contro l’Inghilterra hanno dimostrato motivazioni e spirito guerriero quindi mi aspetto lo stesso approccio contro di noi perché tre punti significano un risultato storico per loro nel loro stadio davanti ai loro tifosi. Un risultato positivo ti trasmette un’atmosfera positiva e in questo non siamo riusciti. C’eravamo riusciti in Russia [al Mondiale del 2018] ma adesso ci è mancato e fatichiamo a trovare il ritmo”.

Clarke: “La Croazia ha ottime qualità che sono diverse da quelle dell’Inghilterra. È un’ottima squadra che muove bene il pallone. Hanno due top player a centrocampo con Kovačić e Modrić da affrontare. Se riusciamo a giocare come sappiamo e tutti fanno una prestazione da 8, allora possiamo avere qualche speranza di vincere e passare il turno. Quando affronti le squadre più forti, tutti e 11 devono giocare da 8”.

La presentazione del match

QUI CROAZIA – Dalic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Livakovic in porta, pacchetto difensivo composto da Vrsaljko e Gvardiol sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Caleta-Car e Vida. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Modric e Kovacic mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Perisic, Kramaric e Rebic.

QUI SCOZIA – Clarke dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Marshall tra i pali, reparto difensivo composto da McTominay, Hanley e Tierney. A centrocampo Armstrong in cabina di regia con McGinn e McGregor mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a O’Donnell e Robertson. In attacco tandem offensivo composto da Dykes e Adams.

Le probabili formazioni di Croazia – Scozia

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Perisic, Kramaric, Rebic. Allenatore: Dalic

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Armstrong, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. Allenatore: Clarke

STADIO: Hampden Park

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Croazia – Scozia, valido per la terza giornata del Gruppo D di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport, Sky Sport Football e sul canale numero 251 del satellite. Il match tra Croazia e Scozia verrà tramesso anche in diretta streaming. Sarà possibile seguire la gara attraverso pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone su Sky Go e Now TV, in quest’ultimo caso selezionando il pacchetto che comprende la partita.