Primavera Tim Cup, 2° turno eliminatorio: gli squalificati

La Lega di Serie A ha ufficializzato i nomi dei giocatori che non prenderanno parte al prossimo turno della Primavera Tim Cup 2019 – 2020

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAMBARDELLA Gaetano (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MIDOLO Giovanni (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PORTANOVA Denis (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

RADANO Gianluca (Ascoli): per aver, al 43° del secondo tempo, dalla panchina, contestato con veemenza l’operato arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SANTARPIA Pietro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

QUARTA Francesco Pio (Lecce)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AHMETAJ Alessandro (Sassuolo)

BARAZZETTA Alberto (Milan)

BASSO Francesco (Pordenone)

BENEDETTI Leonardo (Spezia)

BRANDI Nunzio (Hellas Verona)

CERRETTI Cristian (Spezia)

DI DIO Flavio (Bologna)

ESAJAS Silvinho Randy (Hellas Verona)

FELICE Alessio (Spezia)

FELICETTI Francesco (Ascoli)

FURLANETTO Alessio (Lazio)

GARBARINO Alessio (Virtus Entella)

INTINACELLI Francesco (Ascoli)

KALAJ Sergio (Lazio)

LAURO Pasquale (Frosinone)

MANCINO Andrea (Napoli)

MARIANELLI Andrea (Spezia)

MARKOVIC Alex (Ascoli)

MAZZA Leonardo (Bologna)

MORANDINI Cristiano (Pordenone)

MORRONE Biagio (Salernitana)

NIGRO Andrea Alfredo (Frosinone)

PALMIERI Ciro (Napoli)

PASTINA Christian Diego (Benevento)

PICA Marzio (Lazio)

SANZOVO Nicola (Pordenone)

VOLPE Cristian (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CLEONISE Denilho (Genoa)

TOFFOLI Simone (Pordenone)

b) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE