Primavera TIM, date calendario stagione 2019-2020

ROMA – Sono state diffuse le date di calendario per la stagione sportiva 2019-2020 del campionato Primavera 1 TIM e per la Primavera Tim Cup. Si parte il 14 settembre con la 1° giornata del girone eliminatorio mentre per la Coppa il 25 settembre con il 1° turno eliminatorio. Andiamo a vedere di seguito tutte le date.

PRIMAVERA TIM – DATE DI CALENDARIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI”

A) GIRONE ELIMINATORIO:

andata ritorno

1ª giornata 14/09/19 25/01/20

2ª giornata 21/09/19 01/02/20

3ª giornata 28/09/19 08/02/20

4ª giornata 05/10/19 15/02/20

5ª giornata 19/10/19 22/02/20

6ª giornata 26/10/19 29/02/20

7ª giornata 02/11/19 07/03/20

8ª giornata 09/11/19 14/03/20

9ª giornata 23/11/19 04/04/20

10ª giornata 30/11/19 18/04/20

11ª giornata 07/12/19 25/04/20

12ª giornata 14/12/19 02/05/20

13ª giornata 21/12/19 09/05/20

14ª giornata 11/01/20 16/05/20

15ª giornata 18/01/20 23/05/20

B) PLAY OUT:

Andata 27/05/20

Ritorno 31/05/20

C) FASE FINALE:

Dal 2 al 10 giugno 2020

PRIMAVERA TIM CUP