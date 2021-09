Pro Patria – Juventus U23 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Pro Patria – Juventus U23 del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca, dove vedere il match valido per la terza giornata del Girone A di Serie C

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: AURORA PRO PATRIA-JUVENTUS II 1-0

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui la nostra diretta con il triplice fischio dell’arbitro. Aurora Pro Patria – Juventus II hanno chiuso le loro ostilità sul punteggio di 1 a 0

46′ Parte il secondo tempo tra Aurora Pro Patria e Juventus II. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco tra Aurora Pro Patria-Juventus II. Non perdetevi il secondo tempo dell’incontro che seguiremo assieme

28′ In rete Luca Bertoni! , il punteggio diventa: 1 a 0

1′ Partiti! Al via il match!

Siamo pronti a vivere le emozioni di Aurora Pro Patria – Juventus II, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo

Tabellino

PRO PATRIA (4-3-3): E. Caprile; S. Molinari, A. Boffelli, L. Saporetti, L. Galli (dal 17′ st D. Ferri), N. Pierozzi, R. Colombo (dal 40′ st L. Pizzul), L. Bertoni (dal 35′ st G. Fietta), G. Nicco, D. Castelli, L. Stanzani. A disposizione: G. Mangano, B. Zeroli, M. Sportelli, S. Vaghi, T. Brignoli, F. Ghioldi, S. Parker, A. Piu, T. Giardino. Allenatore: Luca Prina.

JUVENTUS U23 (4-3-1-2): F. Israel; D. Stramaccioni, M. Anzolin (dal 15′ st J. Ntenda), K. De Winter, D. Leo, M. Ake, A. Sersanti (dal 30′ st M. Palumbo), G. Leone (dal 15′ st F. Miretti), E. Zuelli, E. Pecorino, N. Sekulov. A disposizione: M. Raina, G. Garofani, A. Riccio, M. Compagnon, A. Brighenti, M. Soule, N. Cudrig. Allenatore: Lamberto Zauli.

Reti: al 28′ pt Luca Bertoni.

Ammonizioni: al 12′ pt E. Caprile (PRO), al RIS13′ pt E. Caprile (PRO), al 13′ pt E. Caprile (PRO), al 16′ pt S. Molinari (PRO), al 39′ st R. Colombo (PRO), al 40′ pt L. Bertoni (PRO), al 34′ pt K. De Winter (JUV), al 27′ st A. Sersanti (JUV), al 24′ pt E. Pecorino (JUV).

La presentazione del match

BUSTO ARSIZIO – Questa sera alle ore 20:30 andrà in scena Pro Patria– Juventus U23, incontro valido per la terza giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa, fermi ancora a zero punti, hanno tutte le intenzioni di smuovere la classifica tra le mura amiche. Decisive le sconfitte contro Albinoleffe (1-2) e Trento (3-0). Cinque gol subiti e soltanto uno realizzato, i numeri di questo avvio sono piuttosto impietosi, senza considerare l’eliminazione al Primo turno della Coppa Italia Serie C con l’insuccesso per 3-0 contro la FeralpiSalò. La Juventus U23, invece, ha una gara da recuperare il 22 settembre contro la Triestina. Attualmente i bianconeri godono di tre punti in classifica grazie al blitz esterno per 1-2 sul campo della Pergolettese alla prima giornata. Ci sarà voglia di ripetersi di nuovo in trasferta, ma la Pro Patria non sarà dello stesso avviso. Chi la spunterà?

QUI PRO PATRIA – Prina si schiera secondo i canoni del 3-5-2. Fra i pali Caprile, in difesa Molinari, Fietta e Boffelli. A centrocampo Pierozzi, Brignoli, Bertoni, Nicco e Galli. In attacco il tandem composto da Piu e Castelli.

QUI JUVENTUS U23 – Zauli risponde con il 4-3-3. In porta agirà Israel, davanti a lui ci saranno Barbieri, De Winter, Poli ed Anzolin. In cabina di regia ci sarà Leone, ai suoi fianchi Sersanti e Miretti. Davanti il trio formato da Soulè, Cudrig e Sekulov.

Le probabili formazioni di Pro Patria – Juventus U23

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Molinari, Fietta, Boffelli; Pierozzi, Brignoli, Bertoni, Nicco, Galli; Piu, Castelli. Allenatore: Prina

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel; Barbieri, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Leone, Miretti; Soulè, Cudrig, Sekulov. Allenatore: Zauli

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per questa sera alle ore 20:30, è stata selezionata da Sky fra le otto gare di Serie C trasmesse su Sky Sport in questa giornata. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva ed in streaming anche su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.