Pro Sesto – Novara 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pro Sesto – Novara del 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata di serie C, girone A

SESTO SAN GIOVANNI – Mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 18.00, allo stadio Ernesto Breda Sesto San Giovanni, la Pro Sesto affronterà il Novara turno di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Pro Sesto, dopo la sconfitta 3-0 sul campo della Juventus Next Gen, si ritrova con 8 punti all’attivo, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi, 4 i ko subiti dai lombardi che stazionano nella parte medio-bassa della classifica. Il Novara, dopo la sconfitta interna 1-2 con il Lecco, si ritrova con 14 punti in graduatoria, ad una sola lunghezza dalle capoliste Renate e Sangiuliano City, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’incontro sarà diretto da Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola che sarà coadiuvato da Egidio Marchetti della sezione di Trento e da Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia, il quarto ufficiale sarà Kristian Bellò della sezione di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PRO SESTO: Botti F. (Portiere), Bruschi N., Capelli A., Corradi M., Gattoni T., Gerbi E., Giubilato L., Marzupio M., Maurizii E., Sala A., Toninelli D.. A disposizione: Boscolo R., Capogna R., D'Amico F., Del Frate F. (Portiere), Della Giovanna F., Ferrero M., Moreo R., Moretti A., Santarelli L. (Portiere), Wieser D.



NOVARA: Benalouane Y. (dal 1' st Peli L.), Bertoncini D., Bortolussi M., Buric N., Carillo L., Ciancio S., Masini P., Pissardo M. (Portiere), Ranieri R., Rocca M., Urso O.. A disposizione: Amoabeng F., Bonaccorsi S., Calcagni R., Desjardins A. (Portiere), Di Munno A., Diop B., Galuppini F., Goncalves T., Gonzalez P. A., Khailoti O., Marginean A., Menegaldo T. (Portiere), Peli L.



Reti: al 27' pt Gerbi E. (Pro Sesto) al 18' pt Bortolussi M. (Novara) .



Ammonizioni: al 45' pt Gattoni T. (Pro Sesto) al 7' pt Masini P. (Novara).

Botti F. (Portiere), Bruschi N., Capelli A., Corradi M., Gattoni T., Gerbi E., Giubilato L., Marzupio M., Maurizii E., Sala A., Toninelli D..Boscolo R., Capogna R., D'Amico F., Del Frate F. (Portiere), Della Giovanna F., Ferrero M., Moreo R., Moretti A., Santarelli L. (Portiere), Wieser D.Benalouane Y. (dal 1' st Peli L.), Bertoncini D., Bortolussi M., Buric N., Carillo L., Ciancio S., Masini P., Pissardo M. (Portiere), Ranieri R., Rocca M., Urso O..Amoabeng F., Bonaccorsi S., Calcagni R., Desjardins A. (Portiere), Di Munno A., Diop B., Galuppini F., Goncalves T., Gonzalez P. A., Khailoti O., Marginean A., Menegaldo T. (Portiere), Peli L.al 27' pt Gerbi E. (Pro Sesto) al 18' pt Bortolussi M. (Novara) .al 45' pt Gattoni T. (Pro Sesto) al 7' pt Masini P. (Novara).

Formazioni ufficiali

PRO SESTO (3-4-3): Botti; Toninelli, Marzupio, Giubilato; Sala, Gattoni, Corradi, Maurizii; Capelli, Gerbi, Bruschi. A disposizione: Del Frate, Santarelli, Della Giovanna, Moretti, Boscolo Chio, Wieser, Ferrero, D’Amico, Capogna, Moreo. Allenatore: Matteo Andreoletti

NOVARA (3-5-2): Pissardo; Bertoncini, Benalouane, Carillo; Ciancio; Masini, Ranieri, Rocca; Urso, Buric, Bortolussi. A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Amoabeng, Gonçalves, Bonaccorsi, Khailoti, Calcagni, Di Munno, Marginean, Peli, Gonzalez, Galuppini, Diop. Allenatore: Roberto Cevoli

La presentazione del match

QUI PRO SESTO – Matteo Andreoletti dovrebbe affidarsi al 3-4-3 con Botti tra i pali; Toninelli, Della Giovanna e Marzupio a completare il pacchetto difensivo; Radaelli, Gattoni, Wieser e Vaglica in mediana; tridente d’attacco formato da Bruschi, Gerbi e D’Amico.

QUI NOVARA – Invece Roberto Cevoli dovrebbe fare affidamenteo al 4-3-3 con Pissardo a difesa della porta; Ciancio, Bertoncini, Carillo e Gonçalves a completare il reparto arretrato; Masini, Ranieri e Rocca in mediana; in avanti Gonzalez, Bortolussi e Galuppini.

Le probabili formazioni di Pro Sesto – Novara

PRO SESTO (3-4-3): Botti; Toninelli, Della Giovanna, Marzupio; Radaelli, Gattoni, Wieser, Vaglica; Bruschi, Gerbi, D’Amico. Allenatore: Matteo Andreoletti.

NOVARA (4-3-3): Pissardo; Ciancio, Bertoncini, Carillo, Gonçalves; Masini, Ranieri, Rocca; Gonzalez, Bortolussi, Galuppini. Allenatore: Roberto Cevoli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma ElevenSports. Per gli abbonati Sky sarà disponibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW all’interno di Diretta gol con telecronaca di Elia Faggion.