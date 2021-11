Pro Sesto – Sudtirol: dove vedere la diretta e risultato in tempo reale

La partita Pro Sesto – Sudtirol del 7 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13° del Girone A di Serie B 2021/2022

BUSTO ARSIZIO – Domenica 7 novembre, alle ore 14.30, andrà in scena Pro Sesto – Sudtirol, gara valida per la tredicesima giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro il Seregno e in classifica sono al penultimo posto, a pari merito con Legnago e Giana Erminio, con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte; 10 gol fatti e 15 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dalla vittoria casalinga per 2-1 contro la Juventus U23 e sono primi a quota 27 punti, a +1 da Padova e Renate, con un percorso di 8 partite vinte e 3 pareggiate, con 14 reti realizzate e solamente una incassata: gli altoatesini mercoledì 10 novembre, alle 15.00, recupereranno il secondo tempo della gara sospesa a Legnago (ripartendo dallo 0-1 firmato da Odogwu). Si presentano all’appuntamento con la difesa migliore a livello europeo (una sola rete subita in 12 gare disputate, nel secondo turno in casa dell’Albinoleffe) e con la porta di Poluzzi inviolata da 937 minuti, recuperi inclusi. I biancorossi hanno vinto le ultime tre gare, rispettivamente contro Juventus Under 23, a Mantova e con il Piacenza. La Pro Sesto sembra trovarsi meglio in trasferta che al Breda: tra le mura amiche i sestesi hanno infatti raccolto 3 punti, frutto di 3 pareggi, sugli 11 totalizzati finora. 2 vittorie e 2 pareggi in 4 partite invece per l’FCS lontano dal Druso. A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Nicola Tinello di Rovigo; quarto uomo Marco Ricci di Firenze.

La cronaca con commento in diretta

La presentazione del match

QUI PRO SESTO – Probabile modulo 4-5-1 per la Pro Sesto con Del Frate in porta e difesa composta dalla coppia centrale Maldini-Gattonie da Mazzarani e Pecorini sulle fasce. In cabina di regia Brentan con Scapuzzi e Caverzasi; sulle corsie Capelli e Capogni. Unica punta Marchesi.

QUI SUDTIROL – Javorcic potrebbe schierare il modulo 4-3-1-2 con Poluzzi in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Fabbri, Curto, Zaro e Malomo. A centrocampo Broh, Tait e Gatto, alle spalle del trequartista Casiraghi. In avanti Fishnaller ed Odogwu.

Le probabili formazioni di Pro Sesto – Sudtirol

PRO SESTO (4-5-1): Del Frate, Mazzarani, Maldini, Gattoni, Pecorini, Capelli, Scapuzzi, Brentan, Caverzasi, Capogna, Marchesi. Allenatore: Banchieri

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi, De Col, Zaro, Malomo, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Fischnaller, Rover. Allenatore: Javorcic.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Pro Sesto – Sudtirol, valido per la tredicesima giornata del campionato di 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.