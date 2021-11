Udinese – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Sassuolo del 7 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12° del campionato di Serie A 2021/2022

UDINE – Domenica 7 novembre, alle ore 15:00, allo Stadio Friuli, andrà in scena il match Udinese – Sassuolo, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa allenati da Luca Gotti vengono dalla sconfitta netta di San Siro da parte dell’Inter, che si è imposto 2-0 lo scorso 31 ottobre. Attualmente l’Udinese occupa la 14a posizione in classifica, con 11 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione allenata da Alessio Dionisi, reduce a sua volta della sconfitta contro l’Empoli per 2-1. Attualmente il Sassuolo occupa la 13a posizione in campionato con 14 punti.

La cronaca con commento in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI UDINESE – La formazione friulana potrebbe adottare il modulo 3-5-2, schierando in difesa Becao, Nuytinck e Samir, alle spalle di Molina, Arslan, Walace, Pereyra e Udogie. Tandem offensivo composto da Beto e Deulofeu.

QUI SASSUOLO – La formazione allenata da Dionisi potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1, con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio in posizione arretrata. Coppia di centrocampo Frattesi ed Henrique, dietro ai trequartisti Berardi, Raspadori e Traoré. Unica punta Scamacca.

Le probabili formazioni di Udinese – Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Luca Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Udinese – Sassuolo, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Udinese – Sassuolo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.