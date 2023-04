Pro Sesto – Virtus Verona: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pro Sesto – Virtus Verona di domenica 2 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35° giornata del Girone A di Serie C 2022-2023

SESTO SAN GIOVANNI – Domenica 2 aprile alle ore 14.30 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni in campo la Pro Sesto e la Virtus Verona per la 35esima giornata del campionato di Lega Pro 2022/23. Le due squadre si ritrovano dopo che nel match d’andata si impose in trasferta la Pro Sesto grazie a una rete di Capelli in pieno recupero. Arbitra l’incontro Matteo Centi di Terni che sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Antonino Junior Palla di Catania; quarto ufficiale Stefano Selva di Alghero. Si tratta di un match molto interessante per la classifica delle due squadre. La Pro Sesto non vince da 4 turni ma resta ancora sulla scia delle prime due della classe e vuol provare a giocarsi le ultime chance di promozione diretta. Momento favoloso per gli ospiti che con i quattro successi consecutivi hanno raggiunto la 5° posizione con il Vicenza e sono sempre più saldamente in zona playoff. Pronostico molto incerto pertanto con l’1 dato mediamente a 2.65, il pareggio a 2.95 e il segno 2 a 2.80. Calciomagazine.net seguirà da vicino la sfida con la diretta di risultato e fatti salienti e dalle 13.30 disponibili le formazioni ufficiali. Ricordiamo che in classifica guida la FeralpiSalò a 62 punti quindi Pordenone a 58, Pro Sesto 57, Lecco 55 e a seguire Virtus Verona e Vicenza 51.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PRO SESTO – VIRTUS VERONA]

I convocati della Pro Sesto

Portieri: Botti, Del Frate, Santarelli

Difensori: Della Giovanna, Giubilato, Marzupio, Maurizii, Moretti, Radaelli, Suagher, Toninelli, Vaglica

Centrocampisti: Boscolo Chio, Capelli, Corradi, Ferrero, Gattoni, Marchesi, Sala, Wieser

Attaccanti: Bianco, Capogna, D’Amico, Gerbi, Sgarbi

Andreoletti: “Vogliamo tornare a vincere e a gioire”

“Riceviamo al Breda una squadra in grande forma e in totale fiducia, che all’andata ci mise in difficoltà. Gli ultimi risultati non devono però minare assolutamente la consapevolezza dei nostri mezzi e la qualità del nostro percorso. Per questo domenica vogliamo tornare a vincere e a gioire insieme alla nostra gente”.

Le probabili formazioni di Pro Sesto – Virtus Verona

PRO SESTO (3-4-1-2): Del Frate; Giubilato, Mazupio, Toninelli; Capelli, Gattoni, Corradi, Vaglica; Sala; Gerbi, Sgarbi. Allenatore: Matteo Andreoletti

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Giacomel; Cella, Ruggero, Faedo; Daffara, Manfrin, Lonardi, Talarico; Danti; Casarotto, Fabbro. Allenatore: Luigi Fresco

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per coloro che sono abbonati al servizio DAZN grazie ad una partnership, oppure sul portale OneFootball in modalità pay per view. Disponibile anche su Sky Sport 253 e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Voria.