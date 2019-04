Big match a San Siro dove la Lazio farà visita al Milan, nella giornata di domenica riflettori puntati su Sampdoria – Genoa

FERRARA – Sarà Spal – Juventus di sabato alle 15 a dare il via alla 32esima giornata. Nella stessa giornata, ma alle 20.30, scenderanno in campo Milan e Lazio. Domenica alle 15 Sampdoria – Genoa, chiuderà il turno Atalanta – Empoli lunedì sera. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 32° giornata

SPAL – JUVENTUS

3-5-2 per i padroni di casa con Petagna e Antenucci a formare il tandem offensivo, rientra dalla squalifica Lazzari. Nel 4-4-2 della Juventus esordirà dal primo minuto al centro della difesa Coccolo. La coppia d’attacco sara Kean-Dybala. Tra i convocati non sono presenti CR7, Matuidi, Pjanic, Mandzukic e Rugani.

ROMA – UDINESE

4-2-3-1 per la Roma con Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy che agiranno alle spalle di Dzeko. L’Udinese risponderà con Okaka e Lasagna riferimenti offensivi. De Paul sarà schierato a centrocampo.

MILAN – LAZIO

Il Milan dovrà ancora fare a meno di Paquetà e Donnarumma, al loro posto andranno Calhanoglu e Reina. Il turco sarà spostato a centrocampo e Borini prenderà il suo posto nel tridente offensivo. Nella Lazio Bastos è favorito su Radu, mentre Luiz Felipe sarà sicuramente schierato dal primo minuto. Correa farà coppia con Immobile.

TORINO – CAGLIARI

Nel Torino non ci sarà Belotti per squalifica, al suo posto scenderà in campo Berenguer in coppia con Zaza. A centrocampo Aina è in vantaggio su De Silvestri. Nel Cagliari Barella sarà il trequartista alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro.

SASSUOLO – PARMA

Nei neroverdi il tridente sarà formato ancora da Berardi, Babacar e Boga. I tre di centrocampo saranno Duncan, Locatelli e Sensi. 5-3-2 per il Parma con Siligardi e Ceravolo riferimenti offensivi.

SAMPDORIA – GENOA

La coppia d’attacco dei blucerchiati sarà formata da Quagliarella e Defrel che saranno supportati da Ramirez sulla trequarti. Nei rossobluu Pandev e Koume saranno i due giocatori più avanzati. Sturaro sarà assente per squalifica.

FIORENTINA – BOLOGNA

Nella prima del Montella bis la viola si presenterà con il 3-5-2 con Chiesa esterno a centrocampo. Simeone e Muriel saranno le punte. Nel Bologna consueto 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

CHIEVO – NAPOLI

Nei clivensi Meggiorini e Stepinski formeranno l’attacco. Nel Napoli i riferimenti offensivi saranno Milik e Insigne con Verdi e Ounas esterni a centrocampo. In difensori centrali saranno Chiriches e Luperto.

FROSINONE – INTER

Formazione offensiva per il Frosinone con Ciano che sarà schierato sulla trequarti a supporto di Pinamonti e Ciofani. 4-2-3-1 per l’Inter con Politano , Nainggolan e Perisic alle spalle di uno tra Lautaro e Icardi, con il primo favorito sul secondo.

ATALANTA – EMPOLI

In porta per gli orobici ci sarà Gollini, mentre in difesa Masiello sembra favorito Djimsiti. In attacco solito tridente formato da Gomez, Ilicic e Zapata. Nell’Empoli la coppia offensiva sarà formata da Farias e Caputo.