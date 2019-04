Big match a San Siro dove la Roma farà visita all’Inter, alle 18 la Juve riceverà la Fiorentina. Lunch match del sabato tra Parma e Milan

PARMA – Sarà Parma – Milan delle 12.30 a dare il via alla giornata numero 33. Alle 18 ci sarà Juventus – Fiorentina, mentre alle 20.30 Inter – Roma. Nel posticipo l’Atalanta andrà a Napoli. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 33° giornata

PARMA – MILAN

4-3-3 per il Parma che ritroverà nel tridente offensivo Gervinho con Ceravolo e Sprocati a completare il reparto. Nel Milan leggero turnover con Biglia che prenderà il posto di Bakayoko. Paquetà potrebbe giocare dal primo minuto. Suso e Calhanoglu saranno ai lati di Piatek

UDINESE – SASSUOLO

L’Udinese affiderà le sortite offensive a Lasagna e Okaka. A centrocampo rientrerà Fofana, con Larsen che tornerà largo. Solito 4-3-3 per il Sassuolo con Boga, Berardi e Bacabacar a formare il tridente.

LAZIO – CHIEVO

Badelj prenderà il posto di Leiva squalificato. Largo a destra ci sarà Marusic per far rifiatare Romulo. Caicedo farà di nuovo coppia con Immobile. Nel Chievo Kiyine sarà sulla trequarti alle spalle di Vignato e Stepinski.

GENOA – TORINO

4-4-2 per il Genoa: Bessa sarà al centro del centrocampo con Radovanovic. Sanabria e Koume saranno i più avanzati. Nel Torino non ci sarà Zaza per squalifica, per questo motivo a supporto di Belotti ci saranno Berenguer e Baselli.

EMPOLI – SPAL

Oberlin, nell’Empoli, sembra favorito per far coppia con Caputo in attacco. Nella Spal la coppia d’attacco sarà formata da Petagna e Floccari. Non ci sarà Fares per squalifica.

CAGLIARI – FROSINONE

4-3-1-2 per il Cagliari con Birsa alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Nei sardi non ci saranno per squalifica Barella e Pellegrini. 3-5-2 per il Frosinone con Ciano e Pinamonti tandem d’attacco.

BOLOGNA – SAMPDORIA

Nel Bologna solito 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio. Nella Samp la coppia d’attacco sarà Quaglierella-Defrel con Ramirez pronto alle spalle dei due.

JUVENTUS – FIORENTINA

Cancelo e Spinazzola saranno i terzini nella difesa a 4. In attacco il tridente sarà formato da Bernardeschi, Ronaldo e Kean. Nella Fiorentina Chiesa farà coppia con Muriel in attacco nel 3-5-2.

INTER – ROMA

4-2-3-1 per l’Inter con Lautaro in vantaggio su Icardi. Sulla trequarti agiranno Politano, Nainggolan e Perisic. Stesso modulo per la Roma: in attacco andrà Dzeko con Zaniolo, Pellegrini e Kluivert alle sue spalle

NAPOLI- ATALANTA

Malcuit e Mario Rui rientreranno in difesa, mente sulle fasce a centrocampo ci saranno Ounas e Zielinki. In attacco ancora la coppia Milik-Insigne. Nell’Atalanta Djimsiti è favorito su Palomino, mentre a centrocampo è favorito su Gosens.