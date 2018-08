Le probabili formazioni di Udinese-Benevento e Genoa-Lecce, primi due match validi per il terzo turno di Coppa Italia 2018/2019.

GENOVA – Quest’oggi comincerà il terzo turno di Coppa Italia 2018/2019 con le prime due sfide in programma. Si parte alle 20 con l’Udinese che ospiterà il Benevento: i campani sono reduci dal comodo successo contro l’Imolese nella fase precedente. La vincente giocherà contro la vincente del match tra Empoli e Cittadella, in programma domani alle ore 20.30. Alle 21.15 la seconda sfida del sabato con il Genoa che affronterà il Lecce di fronte al proprio pubblico: i liguri entrano in gioco in questa fase mentre la compagine pugliese, nel precedente turno, ha sconfitto la Feralpi Salò ai tempi supplementari. La vincente giocherà contro una tra Virtus Entella e Salernitana. Di seguito le probabili formazioni delle due sfide.

Le probabili formazioni di Udinese-Benevento

UDINESE (4-3-3): Nicolas; Stryger, Wague, Herteaux, Samir, Mandragora, Barak, Balic, De Paul, Lasagna, Machis. Allenatore: Velazquez

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara, Tello, Viola, Nocerino, Insigne, Improta, Coda. Allenatore: Bucchi

Le probabili formazioni di di Genoa-Lecce

GENOA (3-5-2): Marchetti; Gunter, Spolli, Criscito; Lazovic, Hiljemark, Rolon, Lakicevic; Piatek, Kouamé, Pandev. Allenatore: Ballardini.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore, Cosenza, Marino, Calderoni; Haye, Arrigoni, Mancosu; Falco; Palombi, Pettinari. Allenatore: Liverani.