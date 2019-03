I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla ventisettesima giornata del Campionato di Serie A

I pronostici calcio di domenica 10 marzo riguardano sei gare della ventisettesima giornata del campionato di Serie A, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Bologna – Cagliari 1 (ore 12.30)

Il Bologna, reduce da tre sconfitte consecutive e terzultimo in classifica con 18 punti, a -4 dalla zona salvezza, ospita il Cagliari, che dopo la vittoria nel turno precedente contro l’Inter ha otto lunghezze in più.

Frosinone – Torino 2 (ore 15)

Il Torino, ottavo a quota 41, cerca punti importanti in chiave Europa contro il Frosinone, che penultimo con 24 lunghezze in meno, dopo il pareggio ottenuto a Marassi contro il Genoa, crede ancora nella salvezza.

Inter – Spal 1 (ore 15)

L’Inter, che dopo la sconfitta rimediata in trasferrta sul campo del Cagliari occupa la quarta posizione con 47 punti, cerca il successo contro la Spal, sedicesima con ventiquattro lunghezze in meno e che non vince dallo scorso 27 gennaio.

Sampdoria – Atalanta over 2,5 (ore 15)

Ambizioni di un posto in Coppa anche per Atalanta e Sampdoria, rispettivamente, settima con 41 punti e nona a quota 39. I blucerchiati provengono dal successo ottenuto in trasferta sul campo della Spal, gli orobici dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina.

Sassuolo – Napoli over 2,5 (ore 18)

Il Napoli, che dopo la sconfitta rimediata dalla Juventus, si trova a -16 dai bianconeri, fa visita al Sassuolo, undicesimo, che nel turno precedente ha perso in casa del Milan.

Fiorentina – Lazio over 2,5 (ore 20.30)

Big match di giornata. I Viola provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Atalanta e in classifica sono decimi con 36 punti; cinque lunghezze in più per i biancocelesti, sesti e reduci dalla vittoria nel Derby della Capitale.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 10 marzo 2019

Bologna – Cagliari 1 (1,92)

Frosinone – Torino 2 (1,95)

Inter – Spal 1 (1,40)

Sampdoria – Atalanta over 2,5 (1,72)

Sassuolo – Napoli over 2,5 (1,68)

Fiorentina – Lazio over 2,5 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 265 euro