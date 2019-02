I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai posticipi di Serie B, Premier League, Liga, Ligue 2 ed Eerste Divisie

I pronostici di lunedì 11 febbraio riguardano il posticipo della ventitreesima giornata del Campionato di Serie B ma anche di Premier League, Liga, Ligue 2 ed Eerste Divisie. Complessivamente sei partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno

Wolverhampton – Newcastle 1 (ore 21)

Gara valida per la ventiseiesima giornata del massimo campionato inglese. Il Wolverhampton proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Everton e in classifica è settimo con 38 punti. Quattordici lunghezze in meno per il Newcastle, quindicesimo, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Manchester City.

Venezia – Lecce 1 over 2,5 (ore 21)

Posticipo della ventitreesima giornata del Campionato di Serie B. Il Venezia proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Benevento e in classifica è dodicesimo con 25 punti. lunghezze in meno per il Lecce, quinto, che deve recuperare la partita della scorsa settimana, sospeaa a causa del grave infortunio subito da Scavone.

Alaves – Levante 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di Serie A. L’Alaves proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Real Madrid e in classifica è settimo con 32 punti. Cinque lunghezze in meno per il Levante, dodicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Getafe.

Brest – Auxerre 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto francese. Il Brest proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Getafe e in classifica è secondo con 46 punti, a -4 dalla capolista Metz. Sedici lunghezze in meno per l’Auxerre, dodicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Red Star.

Jong Ajax – Roda over 2,5 (ore 20)

Match valido per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong Ajax proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Dordrecht e in classifica è tredicesimo con 33 punti. Cinque lunghezze in più per il Roda, sesto e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dall’Almere.

Jong Utrecht – Eagles over 2,5 (ore 20)

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong Utrecht proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nijmengen ed è il fanalino di coda del torneo con 14 punti. Ventinove lunghezze in più per l’Eagles, quarto, che nel turno precedente ha perso in casa dall’Eindhoven.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 febbraio 2019

Wolverhampton – Newcastle 1 (1,65)

Venezia – Lecce 1 over 2,5 (2,15)

Alaves – Levante 1 (2,05)

Brest – Auxerre 1 (1,90)

Jong Ajax – Roda over 2,5 (1,37)

Jong Utrecht – Eagles over 2,5 (1,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 274 euro