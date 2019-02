Venezia – Lecce: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Venezia – Lecce: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VENEZIA – Lunedì 11 febbraio alle ore 21 andrà in scena Venezia – Lecce, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione lagunare che viene dalla brutta sconfitta in casa col Benevento ed in classifica occupa la dodicesima posizione con 25 punti. Dall’altra parte c’è la formazione pugliese che ha una partita da recuperare visto quanto accaduto nel match contro l’Ascoli, quarta posizione in classifica con 34 punti per i giallo-rossi.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 11 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI VENEZIA – La formazione lagunare dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Modolo, Coppolaro e Garofalo. A centrocampo Segre in cabina di regia con Zennaro e Besea mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zampano e Bruscagin. In attacco tandem offensivo composto da Rossi e Bocalon.

QUI LECCE – La squadra pugliese dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Fiamozzi e Calderoni sulle fasce mentre al centro Bovo e Lucioni. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Cosenza e Tachtsidis mezze ali mentre davanti Mancosu alle spalle del tandem offensivo composto da Palombi e Tumminello.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezia – Lecce, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Venezia – Lecce

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Modolo, Coppolaro, Garofalo; Bruscagin, Zennaro, Segre, Zampano, Besea; Rossi, Bocalon. Allenatore: Zenga

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Bovo, Calderoni; Cosenza, Petriccione, Tachtsidis; Mancosu; Palombi, Tumminello. Allenatore: Liverani

STADIO: Penzo