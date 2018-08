Pronostici del 12 agosto: calcio olandese in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata ai campionati olandese e belga

I pronostici di domenica 12 agosto riguardano la prima giornata dell’Eredivisie e il posticipo della terza giornata di Jupiler League. Complessivamente sono state scelte cinque gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Ado Den Haag-Emmen over 2,5 (ore 12.15)

Prima giornata del massimo campionato olandese. Di fronte due squadre che, basta guardare i precedenti, hanno sempre assicurato un gran spettacolo.

De Graafschaap-Feyenoord goal (ore 14.30)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato olandese. I padroni di casa vengono da una difficile fase di preparazione. Gli ospiti invece hanno già giocato partite ufficiali, vincendo la Supercoppa di Olanda contro il PSV Eindhoven ma riportando una pesantissima sconfitta dal Trencin nell’andata del turno preliminare di Europa League.

Vitesse Arhem-Gronigen goal (ore 14.30)

Match valido per la prima giornata del massimo campionato olandese. Il Vitesse ha già giocato due turni preliminare di Europa League, il Gronigen ha invece giocato soltanto amichevoli, con buoni risultati.

Az Alkmaar-Nac Breda over 2,5 (ore 16.45)

Tra le gare in programma per la prima giornata del massimo campionato olandese c’è anche Az Alkmaar-Nac Breda. I padroni di casa provenivano da un buon periodo di preparazione ma ora si trovano a dover riscattare l’eliminazione a sorpresa dall’Europa League, patita dai Kazaki del Karpaty Almaty. Gli ospiti hanno finora giocato soltanto amichevoli.

Royal Charleroi-Anderlecht 2 (ore 18)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato belga. I Charleroi proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Eupen e in classifica ha 3 punti. Tre lunghezze in più per l’Anderlecht, che nel turno precedente ha vinto in casa contro l’Osteende.

