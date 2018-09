Pronostici del 12 settembre sulla Copa del Rey e calcio sudamericano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata alla Coppa nazionale spagnola e al calcio sudamericano

Archiviate le prime due giornate della UEFA Nations League e in attesa della ripresa dei campionati principali, occhi puntati sulla Coppa di Spagna e sul calcio sudamericano. I pronostici di mercoledì 12 settembre riguardano cinque gare, che abbiamo scelto e siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Cordoba-Gymnastic 1 (ore 22)

Gara valida per il primo turno della Copa del Rey, la Coppa Nazionale spagnola. Di frone Cordoba e Gymnastic, due squadre che militano nel campionato cadetto e che, dopo quattro giornate, sono, rispettivamente, al quartultimo e all’ultimo posto.

Juticalpa-Platense over 2,5 (ore 22)

Match valido per la nona giornata del massimo campionato dell’Honduras. Lo Juticalpa proviene dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Motagua (5-0) e in classifica è penultimo con 6 punti. Sette lunghezze in più per il platense, terzo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Marathon.

Union Comercio-Sporting Cristal over 2,5 (ore 22.30)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato peruviano. L’Union Comercio proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cantolao mentre nella partita di esordio lo Sporting Crystal ha vinto in casa 4-0 contro lo Sport Boys.

Caracas-Trujillanos 1 (ore 22)

Match valido per la prima giornata del massimo campionato venezuelano. Di fronte due squadre che nella fase pre campionato non hanno mai perso nelle ultime tre gare disputate.

Carmelita-Zeledon X (ore 23)

Gara valida per la decima giornata del massimo campionato della Costa Rica. Il Carmelita proviene dalla vittoria contro il Guadalupe e in classifica è quarto con sedici punti. Stesse lunghezze per lo Zeledon, che nel turno precedente ha vinto in trasferta sul campo del Grecia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 settembre 2018

Cordoba-Gymnastic 1 (1,95)

Juticalpa-Platense over 2,5 (1,63)

Union Comercio-Sporting Cristal over 2,5 (1,70)

Caracas-Trujillanos 1 (1,55)

Carmelita-Zeledon X (3,00)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 251 euro