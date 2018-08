Pronostici del 14 agosto 2018: Champions League in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta dedicata alla Champions League e alla Coppa di Francia

Si giocano le partite di ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League. Chi passa il turno avrà ancora da affrontare una prova, dopodiche, se supererà anche quella, accederà alla fase a gironi della massima competizione europea. I pronostici di martedì 14 agosto riguardano, però, anche la Coppa di Francia. In totale sono state scelte sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Le Havre-Bourg Perronas over 2,5 (ore 20)

Gara valida per il primo turno della Coppa di Francia. Di fronte Le Havre-Bourg Perronas, due squadre che militano, rispettivamente, nel campionato cadetto e nella terza divisione francese.

Us Quevilly-Troyes 2 (ore 20)

Incontro valevole per il primo turno della Coppa di Francia. Di fronte Us Quevilly-Troyes, due squadre che militano, rispettivamente, nel campionato cadetto e nella terza divisione francese.

Aek Atene-Celtic Glasgow 1 (ore 20)

Match valido per il ritorno delle semifinali per le qualificazioni alla Champions League. Di fronte i greci dell’AEK Atene e gli scozzesi del Celtic. All’andata è finita 1-1. Tutto ancora possibile.

Dinamo Zagabria-Fc Astana 1 (ore 20)

Anche Dinamo Zagabria-Fc Astana è una gara valida per il ritorno delle semifinali per le qualificazioni alla Champions League. All’andata gli odierni padroni di casa hanno vinto per 0-2.

Fenerbache-Benfica goal (ore 20)

Incontro valevole per il ritorno delle semifinali per le qualificazioni alla Champions League. Nella gara di andata i portoghesi del Benfica hanno battuto per 1-0 i turchi del Fenerbache.

Vidi Fc-Malmo under 2,5 (ore 20)

E per finire, ancora una partita valida per le qualificazioni alla Champions League. Di fronte gli ungheresi del Vidi e gli svedesi del Malmo. All’andata è finita 1-1. Tutto, quindi, ancora possibile.

