I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 14 febbraio sono dedicate agli anticipi di Serie B, Bundesliga, Premier League, Eredivisie e La Liga spagnola

Venerdì 14 febbraio si gioca l’ anticipo della ventitreesima giornata di Serie B. Anticipi anche in Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Eredivisie e La Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Monaco – Montpellier 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Ligue 1. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 1-2 in trasferta sul campo dell’Amiens e in classifica sono settimi con 35 punti. Due lunghezze in più per gli ospiti, quinti e reduci dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Saint Etienne.

Dortmund – Francoforte 1 (ore 20.30)

Gara valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga. Il Dortmund è in terza posizione e, nell’ultimo turno disputato, ha perso in casa del Bayer Leverkusen con il risultato di 4-3. Il Francoforte, che attualmente occupa la nona posizione classifica, nell’ultimo incontroì ha raccolto tre punti grazie alla vittoria per 5-0 nel match disputato in casa contro l’Augusta.

Wolwerhampton – Leicester 1 (ore 21)

Gara valida per la ventiseiesima giornata di Premier League.il Wolves proviene dal pareggio a reti inviolate in casa del Manchester United e in classifica è nono con 35 punti. Quattordici lnghezze in più per il Leicester, terzo e reduce dal pari interno per 2-2 contro il Chelsea.

Pescara – Cittadella 1 (ore 21)

Anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B. Il Pescara proviene dalla sconfitta per-0 rimediata sul campo dell’Entella e in classifica è dodicesima con 32 punti. Una lunghezza in più per il Cittadella, ottavo e reduce dalla sconfitte interna per 1-2 contro l’Empoli.

Venlo – Heracles 2 (ore 20)

Incontro valevole per la ventitrresima giornata del massimo campionato olandese. Il Venlo proviene dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo dell’Heerenvee e in classifica é terzultimo con 21 punti. A quota 28 l’Heracles, nono e reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Sittard.

Valencia – Atletico Madrid 2 (ore 20)

Gara valida per la ventiquattresima giornata de La Liga. Il Valencia proviene dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Getafe e in classifica é settimo con 37 punti. Due lunghezze in più per l’Atletico Madrid, quarto e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Granada.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 14 febbraio 2020

Monaco – Montpellier 1 (1,80)

Dortmund – Francoforte 1 (1,40)

Wolwerhampton – Leicester 1 (2,55)

Pescara -Cittadella 1 (2,60)

Venlo – Heracles 2 (2,45)

Valencia – Atletico Madrid 2 (2,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 1.003 euro