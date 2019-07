I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati alle semifinali della Coppa d’Africa e alla quindicesima giornata di Eliteserien

Domenica 14 luglio si disputano le semifinali della Coppa d’Africa e la quindicesima giornata dell’Eliteserien. I pronostici di oggi riguardano cinque incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Senegal – Tunisia 1 (2,15)

Gara valida per la prima semifinale della Coppa d’Africa. Ai quarti di finale il Senegal ha eliminato il Benin mentre la Tunisia ha avuto la meglio contro il Madagascar. Chi passa il turno affronterà in finale la vincente tra Algeria e Nigeria.

Algeria – Nigeria 1 (ore 21)

Gara valida per la seconda semifinale della Coppa d’Africa. Ai quarti di finale l’Algeria ha eliminato la Costa d’Avorio mentre la Nigeria ha avuto la meglio contro il Sudafrica. Chi passa il turno affronterà in finale la vincente tra Senegal e Tunisia.

Haugesund – Tromso 1 (ore 18)

Incontro valevole per la quindicesima giornata del massimo campionato norvegese, L’Haugesund proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Viking e in classifica è nono con 17 punti. Una lunghezza in meno per il Tromso, reduce dalla vittoria casalinga contro il Sarpsborg 08.

Mjondalen – Odd over 2,5 (ore 18)

Incontro valevole per la quindicesima giornata del massimo campionato norvegese. Il Mjondalen proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Brann e in classifica è quattordicesimo con 13 punti. Sedici lunghezze in più per l’Odd, secondo a -1 dal Molde e reduce dalla vittoria casalinga contro lo Stabaek.

Lillestrom – Stromgodset over 2,5 (ore 20)

Match valido per la quindicesima giornata del massimo campionato norvegese. Il Lillestrom proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Kristiansund e in classifica è dodicesimo con 15 punti. Cinque lunghezze in meno per lo Stromgodset, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Stabaek.

