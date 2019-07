Proseguono gli incontri per questa competizione. In serata la Serie A brasiliana, nella notte i primi risultati con la MSL in USA

Sabato 13 luglio si è aperto con la MSL in USA. Tre i match in programma con i successi esterni per 3-1 di Los Angeles e San Jose Earthquakes rispettivamente contro Houston Dynamo e Los Angeles Galaxy. Finisce invece 2-2 tra DC United e New England Revolution. In Ecuador invece 3-1 casalingo del Dep. Cuenca contro il Mashuc Runa. In programma il campionato di Serie A brasiliano questa sera con due incontir mentre dal pomeriggio in campo ben otto squadre per le Universiadi. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati di questa giornata odierna.

