I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati ai Mondiali calcio femminile, alla finale del Mondiale Under 20 e alla Copa America

Sabato 15 giugno si disputano due gare valide per i Mondiali Femminili, in corso di svolgimento in Francia, la finale del Mondiale Under 20, dalla quale la Nazionale di Nicolato è stata esclusa per un soffio e due partite valide per la prima giornata della Copa America. I pronostici di oggi riguardano proprio questi sei incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Olanda – Camerun 1 (ore 15)

Gara valida per il Gruppo E del Mondiale di calcio femminile, in corso di svolgimento in Francia. L’Olanda ha vinto la gara di esordio contro la Nuova Zelanda mentre il Camerun ha perso dal Canada.

Ucraina – Corea del Sud 1 (ore 18)

Finale del Mondiale Under 20. In semifinale l’Ucraina ha battuto la Nazionale di Nicolato mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sull’Ecuador.

Brasile – Bolivia 2 (ore 2.30)

Incontro valevole per la prima giornata di Copa America. Di fronte due squadre che già hanno alzato al cielo il trofeo: il Brasile ben otto volte, la Bolivia 1

Venezuela – Perù 2 (ore 21)

Match valido per la prima giornata della Copa America. Il Venezuela, che nelle ultime partite si è spesso proposta come una vera e propria macchina da gol, riuscirà ad avere la meglio contro la difesa blindatissima del Perù?

Trapani – Piacenza over 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Tutto apertissimo, si riparte dallo 0-0 dell’andata.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 giugno 2019

Olanda – Camerun 1 (1,14)

Canada – Nuova Zelanda 1 (1,40)

Ucraina – Corea del Sud 1 (2,40)

Brasile – Bolivia 1 (1,06)

Venezuela – Perù 2 (2,50)

Trapani – Piacenza over 2,5 (2,20)

