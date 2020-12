I suggerimenti del giorno sono dedicati integralmente alla dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021

Mercoledì 16 dicembre si gioca la dodicesima giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sette gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Juventus – Atalanta 1 (ore 18.30)

La squadra di Pirlo viene della vittoria esterna contro il Genoa e in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con il Napoli, a quota 23 punti. La formazione orobica che è tornata al successo in campionato battendo la Fiorentina e in classifica occupa l’ottavo posto, insieme alla Lazio, con 17 punti ed una gara da recuperare.

Fiorentina – Sassuolo 1 (ore 20.45)

La Viola viene dalla pesante sconfitta esterna contro l’Atalanta e in classifica occupa la quartultima posizione con 9 punti. Gli emiliani che sono reduci dalla sofferta vittoria contro il Benevento ed in classifica occupano la quinta posizione solitaria con 22 punti.

Genoa – Milan 2 (ore 20.45)

Il Grifone viene dalla sconfitta casalinga contro la Juventus e in classifica occupa la penultima posizione, al pari del Torino, con 6 punti. I rossoneri sono reduci dal pari casalingo in rimonta contro il Parma e in classifica occupano il primo posto solitario con 26 punti.

Inter- Napoli 1 (ore 20.45)

La squadra di Gattuso, in settimana, ha staccato il pass per i sedicesimi di Europa League, pareggiando contro la Real Sociedad. In campionato, i partenopei sono reduci dal largo successo esterno contro il Crotone ed in classifica occupano il quarto posto, al pari della Juventus, con 20 punti. La squadra di Ranieri viene dalla sconfitta casalinga contro il Milan e in classifica occupano la dodicesima posizione, al pari del Benevento, a quota 11.

Parma – Cagliari 1(ore 20.45)

La squadra emiliana, nel turno scorso, ha pareggiato in trasferta contro il Milan capolista per 2-2 ed é tredicesima con 11 punti, insieme a Sampdoria e Benevento. I rossoblu vengono dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Inter e sono undicesimi con 12 punti.

Spezia – Bologna 2 (ore 20.45)

La formazione ligure arriva alla sfida dopo la difficile trasferta di Crotone da dove è uscita con una sonora sconfitta per 4-1, mentre dall’altra troviamo i rossoblu a cui non è andata meglio visto che, nel pomeriggio di domenica, hanno perso per cinque reti ad una contro la Roma.

Verona – Sampdoria 1 (ore 20.45)

I padroni di casa, nel turno precedente sono riusciti a battere la Lazio a Roma per 1-2 e sono settimi con 19 punti. La squadra ospite è stata sconfitta dal Napoli in trasferta per 2-1 ed é tredicesima a quota 11.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 dicembre 2020

Juventus-Atalanta 1 (1,93)

Fiorentina-Sassuolo 1 (2,45)

Genoa-Milan 2 (1,42)

Inter-Napoli 1 (2,20)

Parma-Cagliari 1 (2,40)

Spezia-Bologna 2 (2,20)

Verona-Sampdoria 1 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 1.754 euro