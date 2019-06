I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati agli Europei Under 21, ai Mondiali calcio femminile e alla Copa America

Domenica 16 giugno prendono il via gli Europei Under 12, che si svolgeranno in Italia e a San Marino fino al 30 -Si disputano anchedue gare valide per i Mondiali Femminili, in corso in Francia, e altrettante partite valide per la prima giornata della Copa America. I pronostici di oggi riguardano proprio questi sei incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Polonia – Belgio 2 (ore 18.30)

Partita inaugurale degli Europei Under 21 2019, che ricordiamo avranno luogo in Italia e in San Marino dal 16 al 30 giugno. Si gioca per il Gruppo A. La Polonia cerca i tre punti, vista la presenza nel Girone di Italia e Spagna, sulla carta nettamente più forti.

Italia – Spagna under 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21, gruppo A. La Naziomale di Di Biagio ha il vantaggio di giocare tra le mura amiche mentre la Spagna vuole riscattare la finale persa contro la Germania nell’edizione di due anni fa.

Svezia – Thailandia 1 (ore 18)

Gara valida per il Gruppo F del Mondiale di calcio femminile, in corso di svolgimento in Francia. La Svezia ha vinto la gara di esordio contro il Cile mentre la Thailandia ha perso 13-0 dagli Stati Uniti.

USA – Cile 1 (ore 18)

Gara valida per il Gruppo F del Mondiale di calcio femminile, in corso di svolgimento in Francia. Gli Stati Uniti hanno vinto 13-0 la gara di esordio contro la Thailandia mentre il Cile ha perso dalla Svezia.

Argentina-Colombia (ore 0.00)

Incontro valevole per la prima giornata di Copa America. Di fronte due squadre dalle grandi ambizioni, che non perdono dallo scorso marzo.

Paraguay-Qatar 1 (ore 21)

Match valido per la prima giornata della Copa America. Il Paraguay parte favorito contro la vincitrice della Coppa Asiatica

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 giugno 2019

Polonia – Belgio 2 (2,05)

Italia – Spagna under 2,5 (1,65)

Svezia – Thailandia 1 (1,01)

USA – Cile 1 (1,02)

Argentina-Colombia 1 (2,15)

Paraguay-Qatar 1 (1,65)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->124 euro