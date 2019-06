Proseguono le fasi a gironi del campionato del Mondo mentre l’altra competizione di è aperta con il successo per 3-0 del Brasile sulla Bolivia

Sabato 16 giugno tra Mondiali Donne e Copa America. Sono queste le competizioni in primo piano in questa giornata in gran parte dedicata alle nazionali. Diverse anche le amichevoli in programma. Prima di passare in rassegna con i principali risultati del giorno andiamo a vedere gli incontri che si sono già disputati. Nella Copa America 3-0 del Brasile sulla Bolivia. Verdeoro in che hanno realizzato le reti tutte nella ripresa con una doppietta di Coutinho ad aprire al 5′ e 8′, la prima realizzazione su calcio di rigore. A cinque minuti dalla fine tris brasiliano con Everton. Nel campionato PFL nelle Filippine 6-1 dello Stallion in casa contro Mendiola FC 1991.

