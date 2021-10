I suggerimenti del giorno 16 ottobre sono dedicati agli anticipi dell’ottava giornata di Serie A e all’ottava giornata di Serie B

Sabato 16 ottobre si giocano gli anticipi dell’ottava giornata di Serie A e l’ottava giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Spezia – Salernitana 1 (ore 15)

Match valido per l’ottava giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Thiago Motta che viene dalla larga sconfitta esterna contro l’Hellas Verona. Dall’altra parte troviamo la squadra di Castori che viene dalla vittoria casalinga contro il Genoa. Entrambe le squadre occupano la penultima posizione in classifica con 4 punti.

Lazio – Inter 2 (ore 18)

Match valido per l’ottava giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Sarri che è reduce dalla larga sconfitta esterna contro il Bologna ed in classifica occupa la sesta posizione, in coabitazione con Juventus, Atalanta e lo stesso Bologna, a quota 11 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Inzaghi che viene dal successo esterno contro il Sassuolo ed in classifica occupa la terza posizione con 17 punti, -2 dal Milan e -4 dal Napoli

Milan – Verona 1 (ore 20.45)

Gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Pioli che è reduce dalla grande vittoria esterna contro l’Atalanta ed in classifica occupa la seconda posizione con 19 punti, -2 dal Napoli. Dall’altra parte troviamo la squadra di Tudor che viene dal largo successo casalingo contro lo Spezia ed in classifica occupa l’undicesima posizione, in coabitazione con Torino e Udinese, a quota 8 punti.

Ascoli – Lecce 2 (ore 14)

Gara valida per l’ottava giornata di Serie B. Di contro due compagini che nutrono ambizioni importanti e che attualmente occupano le zone nobili della classifica. Il Picchio è quinto a quota 13 punti, mentre il Lecce è quarto con una lunghezza di vantaggio.

Perugia – Brescia 2 (ore 16.15)

Incontro valevole per l’ottava giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dal pari esterno a reti bianche contro il Benevento e in classifica sono ottavi (a pari merito con Frosinone, Reggina e Cosenza) con 10 punti. Gli ospiti, prima della sosta, hanno perso in casa per 2-4 contro il Como e sono terzi, a pari merito con il Lecce, a quota 14

Como – Alessandria 1 (ore 18.30)

Incontro valevole per l’ottava giornata di Serie B. I lariani vengono dal successo esterno per 2-4 contro il Brescia e in classifica sono sedicesima con 6 punti. Gli ospiti, prima della sosta, hanno vinto in casa di misura contro il Cosenza e sono terzi, a pari merito con il Crotone, a quota 4

