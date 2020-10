I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della 4° giornata di Serie A e alla 3° giornata di Serie B

Sabato 17 ottobre si giocano gli anticipi della quarta giornata di Serie A e la terza giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Napoli – Atalanta over 2,5 (ore 15)

Gara valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta a tavolino contro la Juventus ed in classifica occupano la sesta posizione, insieme a Verona e Benevento, con 6 punti. Gli orobici che hanno cominciato alla grande questo campionato ed in classifica occupano il primo posto, insieme al Milan, con 9 punti.

Sampdoria-Lazio 2 (ore 18)

Anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ranieri, prima della sosta, ha centrato la sua prima vittoria stagionale vincendo in casa della Fiorentina ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 3 punti. La formazione capitolina viene dal pari casalingo contro l’Inter ed in classifica occupa il nono posto, in coabitazione con la Roma, a quota 4 punti.

Inter-Milan 1 (ore 18)

Gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. La squadra nerazzurra, prima della sosta, ha pareggiato contro la Lazio ed in classifica occupa la terza posizione, al pari di Juventus e Sassuolo, a quota 7 punti. I rossoneri hanno conquistato tre successi nelle prime tre giornate, di cui l’ultimo contro lo Spezia, ed in classifica occupano la prima posizione insieme all’Atalanta.

Crotone-Juventus over 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. La formazione pitagorica viene dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo ed in classifica occupa l’ultima posizione con 0 punti. I bianconeri sono reduci dalla vittoria a tavolino contro il Napoli ed in classifica occupano la terza posizione, al pari di Sassuolo e Inter, con 7 punti.

Entella – Reggina 1 (2,40)

Incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna per 0-2 contro la Reggiana; in classifica sono ultimi con un punto. A quota 4 la Reggina, seconda e reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Pescara.

Salernitana – Pisa 1 (2,20)

Match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria per 1-2 sul campo del Chievo; in classifica sono sesti con 4 punti. A quota 2 il Pisa, nono e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Cremonese.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 ottobre 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 608 euro