Il 18 ottobre 2020 si giocano la 4° giornata di Serie A, Liga e Bundesliga e Premier League. Spazio anche alla Serie C e al Campionato Primavera

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 18 ottobre c’é la terza giornata di Serie A. Alle 12.30 il lunch match sarà il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, che provengono, rispettivamente, dalla sconfitta di misura a Benevento e del successo casalingo per 4-1 contro i pitagorici. Alle ore 15 ci sono in programma tre partite. Lo Spezia riceve sul campo della Fiorentina; impegni in trasferta per il Cagliari e il Genoa, rispettivamente, in casa del Torino e del Verona. Alle ore 18 l’Udinese cerca i primi punti contro il Parma, sedicesimo a quota 3. Chiude la giornata il match dell’Olimpico Roma – Benevento, con i giallorossi che vengono dalla vittoria in quel di Udine e i sanniti, reduce dal successo casalingo contro il Bologna.



Per la quarta giornata di Premier League si giocano West Ham-Manchester United, Crystal Palace-Brighton, Arsenal-Tottenham e Leicester-Aston Villa. Per la settima giornata di Ligue 1 Strasburgo-Lione e St. Etienne-Nizza mentre per la quarta giornata di Liga Eibar-Osasuna, Athletic-Levante Villarreal-Valencia, Alaves-Elche, Huesca-Valladolid eBetis – Real Sociedad; per la Bundesliga Colonia-Eintracht e Schalke 04-Union Berlino. Ampio spazio anche a Serie C e Campionato Primavera.

Calcio in tv oggi 18 ottobre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

01.08

Montreal Impact-Inter Miami (MLS) – DAZN

11.00

Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Eibar-Osasuna (Liga) – DAZN

12.30

Bologna-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1

Milan-Inter (Serie A femminile) – SKY SPORT SERIE A

13.00

Strasburgo-Lione (Ligue 1) – DAZN

13.30

West Ham-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Athletic-Levante (Liga) – DAZN

15.00

Torino-Cagliari (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Spezia-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

Crystal Palace-Brighton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Novara-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Olbia-Livorno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pistoiese-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fano-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carpi-Arezzo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gubbio-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Perugia-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sambenedettese-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Triestina-Ravenna (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Verona-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cavese-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Francavilla-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ambrosiana-Clodiense (Serie D) – SPORTITALIA

15.30

Colonia-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Arsenal-Tottenham (Women’s Super League) – DAZN

16.00

Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN

17.00

St. Etienne-Nizza (Ligue 1) – DAZN

17.30

Tottenham-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Giana Erminio-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lucchese-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pergolettese-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Renate-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Padova-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Teramo-Casertana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Turris-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Bisceglie-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catanzaro-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Udinese-Parma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Schalke 04-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.30

Alaves-Elche (Liga) – DAZN

Huesca-Valladolid (Liga) – DAZN

20.15

Leicester-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT

20.45

Roma-Benevento (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Betis-Real Sociedad (Liga) – DAZN e DAZN1

Lilla-Lens (Ligue 1) – DAZN

