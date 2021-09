Pronostici del 19 settembre 2021: la 4° giornata di Serie A

I suggerimenti del giorno 19 settembre sono dedicati integralmente alla quarta giornata di Serie A 2021/2022

Domenica 19 settembre si giocano esclusivamente alla quarta giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Empoli – Sampdoria 1 (ore 12.30)

Match valido per la quarta giornata di Serie A. I padroni di casa, dopo la strepitosa vittoria contro la Juventus, sono incappati nella sconfitta casalinga per 1-2 contro il Venezia e in classifica hanno 3 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Di contro, gli ospiti sono reduci dall’intenso pari interno per 2-2 contro l’Inter e sono a quota 2; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte, pareggiato uno e perso due.

Venezia – Empoli 1 (ore 15)

Match valido per la quarta giornata di Serie A. I padroni di casa, dopo le brutte sconfitte contro Napoli e Udinese, vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro l’Empoli grazie ai gol di Okereke e Henry e in classifica hanno, quindi, 3 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. Di contro, gli ospiti sono reduci dalla sconfitta interna di misura contro l’Udinese e sono a quota 1; nelle ultime cinque gare hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due.

Hellas Verona – Roma 2 (ore 18)

Gara valida per la quarta giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Tudor che viene dalla sconfitta esterna contro il Bologna ed in classifica occupa l’ultimo posto, insieme alla Salernitana, con 0 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mourinho che è reduce dal netto successo casalingo contro il CSKA Sofia in Conference League. In campionato, la Roma è reduce dalla vittoria interna contro il Sassuolo ed in classifica occupa la prima posizione, insieme a Napoli e Milan, a quota 9 punti.

Lazio – Cagliari 1 (ore 18)

Gara valida per la quarta giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Sarri che viene dalla sconfitta contro il Galatasaray nella prima giornata di Europa League. In campionato, la Lazio è reduce dalla sconfitta esterna contro il Milan ed in classifica occupa il settimo posto, insieme a Fiorentina e Torino, con 6 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mazzarri che viene dalla sconfitta casalinga contro il Genoa ed in classifica occupa la sedicesima posizione, insieme a Juventus e Spezia, a quota 1 punto

Juventus – Milan 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la quarta giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Allegri che viene dal successo esterno contro il Malmo nella prima giornata di Champions League. In campionato, invece, la Juventus viene dalla sconfitta esterna contro il Napoli ed in classifica occupa la terzultima posizione, insieme a Spezia e Cagliari, con 1 punto. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pioli che è reduce dalla sconfitta contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League. In campionato il Milan viene dalla vittoria casalinga contro la Lazio ed in classifica occupa la prima posizione, insieme a Napoli e Roma, con 9 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 settembre 2021

Empoli – Sampdoria 1 (2.55)

Venezia – Empoli 1 (2.40)

Hellas Verona – Roma 2 (1.80)

Lazio – Cagliari 1 (1.44)

Juventus – Milan 1 (2.05)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 325 EURO